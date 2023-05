Tentato stupro in centro a Pavia: la vittima si salva grazie passanti. Arrestato un nigeriano

Tentata violenza sessuale in pieno centro a Pavia. La vittima, una ragazza di 24 anni, si salva dallo stupro grazie all’intervento dei passanti, richiamati dalle urla.

Pavia, tentato stupro in pieno centro

È accaduto poco dopo l’una di notte di martedì all’angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. L’uomo, un nigeriano di 33 anni, ha aggredito la sua vittima nei pressi della Minerva. L’ha stretta a sé e le ha tolto di forza la maglietta. A quel punto la giovane si è messa a gridare con tutte le sue forze. Richiamando l’attenzione di due residenti del posto, che si trovavano nei pressi, che sono subito accorsi in suo aiuto permettendole di divincolarsi. Nel frattempo hanno avvisato il 112.

La vittima salvata dall’intervento di due passanti

Le ricerche scattate immediatamente hanno permesso alle forze dell’ordine di rintracciare l’uomo ancora in zona. Il violentatore, già noto alle forze dell’ordine, dopo un inseguimento è stato fermato da carabinieri e polizia. Una volta individuato, il nigeriano ha reagito con una violenza inaudiata scagliandosi contro gli agenti tanto che è stato necessario intimare l’uso del taser. Alla fine è stato bloccato, arrestato e portato al carcere di Torre del Gallo a Pavia.

Arrestato un nigeriano già noto alle forze dell’ordine

Al 33enne è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di reagire al momento del fermo. L’uomo ora si trova in carcere, in attesa dell’udienza di convalida del fermo davanti al Gip.