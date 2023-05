Stragi del sabato sera: 5 ragazzi morti, 2 feriti gravissimi in tre incidenti stradali tra Perugia e Arezzo

Cinque ragazzi sono morti nelle ultime ore in tre diversi incidenti stradali tra Perugia e Arezzo: il più grande aveva 34 anni in quelle che sono delle vere e proprie stragi del sabato sera. L’incidente più grave è avvenuto all’alba di domenica 28 maggio sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione dove sono deceduti tre dei quattro giovani a bordo di un’auto. L’altro incidente poco dopo la mezzanotte a Gubbio sulla statale 219 dove è morto il conducente dell’unica auto coinvolta, che è precipitata dal cavalcavia. Perugia

Nell’incidente di Magione, i quattro ragazzi, secondo la ricostruzione, viaggiavano su un’auto che intorno alle 4 di questa mattina si è ribaltata finendo in un campo al lato del raccordo autostradale dello svincolo di Torricella, sulla A1. Il quarto giovane è in gravi condizioni. La circolazione sul Raccordo Autostradale 6 ”Bettolle-Perugia” è tornata alla regolarità sulla carreggiata in direzione Perugia. Il ramo di uscita dello svincolo di Torricella (km 35,350) è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’esecuzione dei rilievi, secondo quanto