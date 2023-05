Squallido finale di Fazio e Littizzetto: si paragonano al Papa. “Meloni caccerà anche lui?”

Un epilogo triste, quello della coppia Fazio-Littizzetto, che dal prossimo anno si trasferirà, ben pagata, al network Warner Bros per andare in onda su Canale Nove, ma con i crismi dei “martiri” dell’epurazione di destra. In quella di ieri sera, che è stata la penultima puntata di “Che tempo che fa (video)“, su RaiTre, il conduttore e la comica si sono esercitati in ragionamenti e interviste contro il governo Meloni, battutine facili, come la richiesta alla Lagerback di “venire con noi” (gag a spese dei contribuenti per pubblicizzare tv private, pur non citate…) e perfino teatrini tristi con paragoni arditi. Per esempio, con il Papa….

Fazio e Littizzetto: “La Meloni caccerà anche il Papa?”

Il momento della mitomania è arrivato quando la Littizzetto ha commentato la visita del premier Meloni al Santo Padre: “La Meloni è andata dal Papa, come mai?”, ha chiesto la comica a Fazio. Per poi rispondersi da sola: “Ma vorranno mandare via anche lui? Vorranno mica sostituirlo con Porro?”.

Poi, dopo attacchi al sindaco di centrodestra di Venezia, Brugnaro, sul caro affitti per gli e la solita intervista al leader della sinistra giornalistica, il Che Guevara dell’informazione, Massimo Giannini, che s’è scatenato come un Fratojanni qualsiasi contro i governo e chiunque osi avere idee di destra, alla fine è arrivato anche il “lagna moment” sulla persecuzione delle grandi menti indipendenti. “Dalla prossima settimana questo studio sarà libero. Non so se la Rai vorrà adibirlo a stanze per studenti, ma è un’idea”, è stata la battuta, in riferimento alla questione dei fitti su cui, ma questo non è stato detto, il governo Melon ha stanziato 600 milioni. Ma questo non faceva ridere, quindi, Fazio e Littizzetto hanno sorvolato.