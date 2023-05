Soumahoro fa la sceneggiata a Lampedusa. Fa la passerella con Santoro all’hot spot per “rilanciarsi”

Il ritorno di Abubakar Soumahoro a Lampedusa a fare da “spalla” a Michele Santoro contro il governo ha tutto il sapore di una sceneggiata. Volta a “ripulire” un’immagine offuscata dai guai della Coop della moglie e della suocera. Domenica ai cancelli dell’hotspot si sono presentati prima il deputato dagli stivali di gomma, poi il giornalista. Ricordiamo che nel Mediterraneo centrale, uno dei soccorsi della Nadir della Ong Resqship poteva finire in tragedia. C’era un’imbarcazione sovraffollata con circa 130 persone a bordo, alla deriva da tre giorni. Senza l’intervento della Guardia costiera italiana poteva finire male. È arrivata una motovedetta che ha recuperato tutti i migranti, che ovviamente potranno arrivare in Italia. E con molta probabilità scatteranno le proteste della Ong, se il porto dovesse trovarsi a una certa distanza non “gradita”.

“Comparsata” di Soumahoro all’hot spot di Lampedusa

E’ la Verità a dare conto della “comparsata” di Soumahoro nel momento in cui l’Italia nelle ultime 48 ore ce l’ha messa tutta per salvare vite in mare e accoglierle. Il governo ha avviato il piano di evacuazione dei migranti dall’hotspot con il coordinamento del commissario per l’emergenza immigrazione, Valerio Valenti: con il prefetto di Agrigento e con il supporto della Difesa, della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Il governo ha preso in mano l’emergenza migranti e sta operando per il meglio per disciplinare i flussi migratori, nel pieno di uno scontro con la Francia. Così, per riprendersi la scena, si sono recati a Lampedusa: Michele Santoro grida: «A Lampedusa o si fa l’Europa o muore», facendo fare al deputato di Avs la figura della comparsa, affidando a lui la bandiera della pace da portare nell’hot spot per la sua “staffetta” contro le armi all’Ucraina. Ma facendo entrambi una figuretta.

Soumahoro fa il “martire”, ma infanga l’Italia