Sondaggio nero per Biden, Trump lo scavalca di 7 punti nel duello per il bis alla Casa Bianca

Brutte notizie per Joe Biden. Continua a calare il consenso del popolo americano per il presidente democratico. A leggere l’ultimo sondaggio Washington Post-Abc, infatti, l’indice di approvazione scende da un già bassissimo 42% di febbraio al 36% di oggi. In generale il 56% disapprova il suo operato. E di questi il 47% lo disapprova “fortemente”.

Sondaggio Washington Post, crollo dei consensi per Biden

Un vero e proprio smacco, poi, le previsioni in caso di un’eventuale sfida alla Casa Bianca nel 2024. Il nemico numero uno, Donald Trump, risulta vincente con 7 punti di distacco. L’ex presidente Usa, infatti, otterrebbe il 49% dei consensi contro il 42% dell’attuale presidente. Con la metà degli indecisi che dichiara di pendere per Trump rispetto al 42 orientato verso Biden.

Duello Biden-Trump: The Donald batte il presidente in carica

La Casa Bianca sdrammatizza l’ipotetica sconfitta in caso di duello con Trump. Parla di malumori passeggeri, dissensi in libera uscita. È anche possibile, come è stato sottolineato, che il forte indebolimento di Biden rispetto ai sondaggi precedenti dipenda dal fatto che stavolta il campione scelto comprende tutti gli americani in età di voto.

L’ insoddisfazione per la crisi economica e l’immigrazione

Di sicuro il presunto successo di Biden nello scacchiere internazionale nella gestione del conflitto con l’Ucraina non influisce molto sul sentimento e le intenzioni di voto degli americani. Che sembrano poco interessati all’abilità del presidente di aver tenuto insieme la Nato e guidato la coalizione occidentale contro la Russia. Contano molto di più l’insoddisfazione per la situazione economica (per il 56 per cento degli intervistati qui Trump ha fatto meglio di Biden) e per la gestione dell’escalation di immigrazione dalla frontiera col Messico.

Il 63% degli americani giudica Biden troppo anziano per un bis

Anche sulla questione dell’età avanzata gli americani sembrano implacabili. In caso di vittoria Biden, infatti, inizierebbe un secondo mandato a 82 anni. Troppi. Per il 63% degli intervistati non ha più “l’acutezza mentale” per svolgere il suo ruolo. In aumento rispetto al 43% del 2020 e al 54% di un anno fa. Trump, invece, che inizierebbe il suo secondo mandato a 78 anni, può andare ancora bene. Il 54% degli americani ritiene che The Donald abbia le capacità mentali per un bis.