Sentenza Juventus, dopo il patteggiamento (multa da 718mila euro) il titolo vola in Borsa (+7%)

La Juventus corre in Borsa dopo il patteggiamento, con una ammenda da 718mila euro, sul filone manovra stipendi. A Piazza Affari il titolo guadagna il 7% a 0,31 euro.

Patteggiamento Juventus: stralciata la posizione di Andrea Agnelli

Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento del club bianconero per la doppia manovra stipendi riguardante le stagioni 2019/20 e 2020/21, il filone agenti e i rapporti di partnership con altri club, infliggendo una sanzione pecuniaria alla società bianconera pari a 718.240,00 euro. Sanzionati anche i dirigenti coinvolti. Stralciata, invece, la posizione di Andrea Agnelli che sarà giudicato il prossimo 15 giugno. L’ex presidente della Juve non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze e andrà dunque a processo il 15 giugno. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini hanno patteggiato.

Il TFN ha accettato anche le altre sanzioni proposte nei confronti degli ex dirigenti Juve. In particolare, 47 mila euro di multa a Fabio Paratici, 35,25 mila euro per Pavel Nedved e 32,5 mila euro per Federico Cherubini. Multe anche per Cesare Gabasio (18,5 mila euro), Paolo Morganti (15 mila), Giovanni Manna (11,75 mila) e Stefano Braghin (10 mila).

Condizione per il patteggiamento della Juventus, in relazione alla manovra stipendi, è stata la rinuncia alla impugnazione della decisione della Corte Federale dello scorso 22 maggio (che ha inflitto la penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze) e della decisione del Collegio di Garanzia del Coni dello scorso 20 aprile (sul -15).

Gravina: “Il calcio italiano ha ritrovato la serenità”

«C’è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi ma anche uno per decidere e guardare al futuro con maggiore serenità, un momento per pensare alla progettualità, il tutto nel rispetto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano l’aver trovato un momento di serenità». Con queste parole Gabriele Gravina, presidente Figc, ha commentato il patteggiamento del club bianconero.