Repubblica inventa una “trattativa di FdI col Ppe per cambiare simbolo”. Donzelli: “Ricostruzioni inverosimili”

«Leggiamo sul quotidiano La Repubblica fantasiose ricostruzioni su inverosimili trattative con il Ppe riguardanti il simbolo di FdI. Con buona pace di tutti quelli che in Italia, pur essendo a noi ostili, vorrebbero insegnarci come dovremmo fare politica, il simbolo di Fratelli d’Italia è scelto dagli iscritti e non da altri partiti italiani o europei, né tantomeno dal, pur rispettabilissimo, direttore di Repubblica. A tal proposito, per amore di verità, comunichiamo che nessun iscritto di Fratelli d’Italia ha richiesto di modificare il simbolo, ipotesi che appassiona solo la sinistra italiana. E noi siamo poco inclini ad assecondare i desiderata della sinistra». Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Che cosa ha scritto Repubblica sulla trattativa di FdI con il Ppe

«I popolari sdoganano FdI, ma chiedono di eliminare dal logo il simbolo che richiama Mussolini»: lo ha scritto oggi il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Ha rispolverato il vecchio verbo, “sdoganare”, tanto in voga 30 anni fa per commentare la parabola del Msi, poi diventato An, diventato forza di governo autorevole e credibile. “Si sdoganano le merci, non le idee”, amava ricordare l’allora segretario del partito, Gianfranco Fini, respingendo al mittente i commenti di certa stampa mainstream, che ha sempre amato assegnare patenti di legittimità, ovviamente sotto dettatura della sinistra.

FdI è primo partito con questo simbolo, i moderati già hanno promosso la Meloni

Evidentemente, al direttore Molinari qualcuno ha dato una polpetta avvelenata, girando una clamorosa bufala. Bufala rancida, perché nessuno sta trattando con il Partito popolare europeo per togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia in occasione del voto europeo del 2024, al fine di poter costruire una grande coalizione di maggioranza popolar-conservatrice nel nuovo Parlamento di Strasburgo.

Repubblica dà anche la genesi della trattativa: tutto sarebbe iniziato con la visita a Roma, in gennaio, del tedesco Manfred Weber, leader dei popolari all’Europarlamento, che ha chiesto a Meloni un “segnale significativo” di apertura politica ai moderati per rendere possibile un patto con i conservatori alle prossime elezioni europee. Il segnale significativo, in realtà, lo hanno già dato gli italiani. FdI è primo partito, con i sondaggi che lo danno attorno quota 30 per cento. Il resto sono, come dice Donzelli, “desiderata” della sinistra.