Rapinano le tabaccherie armati di coltello e a volto coperto: tre minorenni finiscono nei guai

Avrebbero messo a segno una rapina e una tentata rapina minacciando le vittime con un coltello. Tre minorenni di San Severo, in provincia di Foggia, sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare. Avrebbero agito anche con il volto coperto. Il primo episodio risale al 15 febbraio scorso quando avrebbero tentato una rapina ai danni della tabaccheria “Giancola” a San Severo. Soltanto grazie alla pronta reazione del titolare che si difese con un bastone, due dei tre indagati, con il viso nascosto ed armati di coltello, non riuscirono a portare a termine il reato.

Il lancio del coltello verso il bancone

In questo caso, intervennero gli agenti del Commissariato. Prima di fuggire senza il bottino, uno dei giovani scagliò violentemente un coltello verso il bancone. Fortunatamente non colpì nessun avventore ma si conficcò su un ripiano. Nel secondo caso invece, il giorno successivo, i tre giovani, dopo un sopralluogo preventivo a volto scoperto all’interno dell’esercizio commerciale, misero a segno una rapina nella tabaccheria “Tedesco” di Apricena. Uno era armato di coltello, tutti avevano il volto mascherato.

Uno dei tre aggressori bloccato dai passanti

Mentre due dei tre componenti della banda riuscirono a fuggire, il terzo venne bloccato dai passanti e subito dopo immobilizzato dai carabinieri che lo deferirono in stato di libertà. In questo caso il bottino fu di 1.200 euro e varie stecche di sigarette e gratta e vinci. Le indagini e la visione dei filmati degli impianti di videoripresa hanno avuto buon esito con la raccolta delle prove. In particolare l’abbigliamento, che concordavano con le testimonianze. Il personale della Polizia Penitenziaria ha eseguito la misura nell’Istituto per minorenni “Fornelli” di Bari,