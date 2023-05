Primo Maggio di guerriglia in Francia: black block scatenati, 10 poliziotti feriti, 200 arresti (video)

Quasi 200 persone fermate in Francia per le violenze e gli scontri durante le proteste del primo maggio contro la riforma delle pensioni. Il dato è stato fornito dal ministero dell’Interno di Parigi, secondo cui almeno dieci agenti di polizia sono rimasti feriti nella capitale e ricoverati in ospedale. A Parigi si contano 68 fermi, 40 a Lione e 29 a Nantes, dove si registra anche il ferimento di quattro agenti.

Primo Maggio in Francia, tutti contro la riforma delle pensioni

Grossi petardi sono stati lanciati contro la polizia da decine di manifestanti vestiti di nero che precedevano la testa del corteo per il primo maggio in partenza da Place de la République, sotto una pioggia battente, a Parigi. Diverse attività commerciali sono state danneggiate, tra cui agenzie bancarie e immobiliari, negozi e arredi urbani. Secondo le informazioni della prefettura, citata da Le Figaro, un gruppo di black block si sarebbe infiltrato nel corteo nella capitale e lanciato molotov contro i poliziotti. Un agente ha riportato ustioni gravi. Al momento si contano 40 fermati a seguito degli scontri e degli incidenti a Parigi, dove sono scese in piazza circa centomila persone