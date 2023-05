Pomezia svolta a destra con la prima donna sindaco, Veronica Felici. Il programma per cambiare volto alla città

Pomezia volta pagina. I cittadini hanno assegnato una vittoria netta e inequivocabile a Veronica Felici con il 54,75% dei consensi. Felici, esponente di FdI, è stata sostenuta da Lega Salvini Premier, Forza Italia, Rivoluzione Ecologista Animalista, Felici Sindaco Lista Civica e Unione di Centro. La candidata del centrodestra ha doppiato i voti presi dalla sfidante del centrosinistra, Eleonora Napolitano, che si è fermata al 23%. Erano in corsa anche Stefania Padula (M5S) che ha ottenuto il 15,58% dei voti, Giacomo Castro (valore civico) che si è fermato al 4,27% e Antonio Di Lisa (sinistra italiana) al 2,35%. Ha votato il 50,88% degli elettori (precedente tornata il 56,23%). Questi i consiglieri di FdI eletti: Jessica Valle, Romano Errico, Maria Rotonda Russo, Cinzia Marinelli, Saverio Pagliuso, Giovanni Fioravanti, Sandro Paloni, Anna Giugliano, Michele Conte e Elisa Arzente.

Da segnalare il crollo registrato dal Movimento 5 Stelle che fino ad ora aveva guidato la città con Adriano Zuccalà. Infatti, nel 2018 il primo cittadino fu eletto con oltre il 68% delle preferenze: un trionfo strabiliante del M5S che non è stato confermato in questa tornata elettorale. Pomezia rappresenta dunque in modo simbolico il declino elettorale e politico dei pentastellati.

“Grandissima la mia soddisfazione per Veronica Felici Sindaco di Pomezia al primo turno – ha dichiarato il senatore di FdI Marco Silvestroni – Una vittoria schiacciante per il primo sindaco donna della storia naturalmente a destra. Mi sono speso molto per la sua affermazione, ci ho creduto e da oggi subito al lavoro per ridare dignità ad una città, Pomezia, che ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere”.