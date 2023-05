Padellaro (Il Fatto) attacca la Colosimo, Bocchino lo sfotte: “Logico, sei di sinistra anche se lo neghi…” (video)

Duro scontrosull’elezione di Chiara Colosimo a presidente della Commissione Antimafia , nel corso della trasmissione di Lilly Gruber, “ Otto e mezzo “, su La 7. Il giornalista del “Fatto” ha dissertato a lungo sulle conoscenze pregresse della Colosimo, come quella con Ciavardini, contestandole l’opportunità del ruolo di presidente della Commissione Antimafia. “Ma un altro non ce l’avete?”. E Bocchino, in studio: “Guarda che le scelte non le fai nè tu nè io, le fa la maggioranza che ha vinto le elezioni..”. Il direttore de “Il Secolo d’Italia” ha poi replicato alle accuse: “Colosimo è inadatta? Ancora non ha cominciato a fare quel lavoro, siamo al pregiudizio. Il problema è la storia personale? Ha detto che non è amica di Ciavardini, ha solo partecipato a un convegno dove c’era anche lui”. “Ma davvero non c’era nessun altro al posto di Colosimo?”. ““. “Ma io non sono di sinistra…”, nega Padellaro. “Sei della sinistra… non ti devi nascondere…”. “No, parlo da cittadino italiano”, fino a quando la Gruber non ferma la discussione invitando i due alla calma.