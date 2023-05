Nomine, il governo smentisce i gufi: designati i vertici di Rai, Polizia e Gdf. Ecco i nomi

Smentiti i gufi che da settimane annunciavano una sorta di resa dei conti nel governo sul capitolo nomine. Dalla Rai al capo della Polizia, dal prefetto di Roma al Comandante generale della Guardia di Finanza, più di un’opinionista, specie quelli di stanza a La7, aveva scommesso su un cruento redde rationem all’interno dell’esecutivo. È accaduto l’esatto contrario e solo poche ora fa il Consiglio dei ministri ha riempito le caselle ancora vuote. A capo della Polizia, su proposta del ministro Piantedosi, va infatti Vittorio Pisani. Il poliziotto che arrestò Michele Zagaria, primula rossa del clan dei Casalesi, prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto della Capitale.

Pisani nuovo capo della Polizia

Sempre su proposta del ministro dell’Interno, il Cdm ha provveduto a nominare anche i prefetti di Reggio Emilia (Rita Cocciufa), Agrigento (Filippo Romano) e Oristano (Salvatore Angieri). I gufi erano convinti che a provocare il botto del governo sarebbero stati soprattutto i delicati equilibri Rai. Da settimane leggiamo infatti di presunti screzi tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tutto smentito, purtroppo per loro, dalla inoppugnabile forza dei fatti. Cilecca anche in questo caso, come ben dimostra la designazione nel Cda della concessionaria del servizio pubblico di Roberto Sergio da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze (Mef) Giorgetti.

Sergio ad Rai. Intesa nel governo su De Gennaro alla GdF

È solo il primo passo: successivamente, il Mef proporrà all’assemblea degli azionisti di nominare Sergio amministratore delegato dell’azienda di Viale Mazzini. L’unica nomina slittata alla prossima settimana riguarda il vertice della Guardia di Finanza. Il Cdm ha tuttavia comunicato che nel governo c’è l’intesa sul nome del generale Andrea De Gennaro. Il motivo dello slittamento è dovuto esclusivamente all’assenza del ministro proponente, cioè Giorgetti, impegnato al G7 in corso in Giappone. In compenso, su proposta del ministro della Difesa Crosetto, il Cdm ha inoltre nominato il generale Riccardo Galletta a vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

Le congratulazioni del premier Giorgia Meloni

A sottolineare l’importanza delle nomine effettuate dall’odierno Cdm, la dichiarazione del premier Giorgia Meloni che, a nome del governo, ha inviato a Pisani e a Giannini i migliori auguri di buon lavoro. «Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza – ha dichiarato – che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni. Siamo profondamente grati per il lavoro che la Polizia e le forze dell’Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico».