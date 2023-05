Napoli, febbre da spogliarello per lo scudetto: Roberta Capua e Raffaella Fico si accodano alla Laurito

La febbre da scudetto del Napoli sta facendo impazzire un’intera città. Tutto il mondo partenopeo legato allo sport e non solo è in visibilio. E le reazioni sono variegate. Dal mondo dello spettacolo tiene banco la “promessa” dello fatta da Marisa Laurito tempo fa. Che sull’esempio di Sabrina Ferilli all’epoca dello scudetto della Roma, si impegnò per uno spogliarello. Lo scudetto non era ancora matematicamente assegnato ed ora siamo al dunque. Spunta ora sull’onda dell’euforia anche la conduttrice Roberta Capua.

Scudetto del Napoli, lo spogliarello delle vip

”La conquista dello scudetto da parte del Napoli è stata una gioia immensa. Era una vittoria che noi napoletani aspettavamo da tanto tempo. Sono talmente felice che se Marisa Laurito fa lo spogliarello lo faccio anche io”. Così la conduttrice scherza (ma non troppo) con l’Adnkronos, raccontando l’emozione che ha provato per la conquista del Campionato da parte della squadra di Luciano Spalletti. ”Io vivo a Bologna ma anche qui hanno festeggiato – racconta la conduttrice -. In Piazza Maggiore c’era un bel drappello di napoletani che hanno festeggiato perché i napoletani sono dappertutto. Spero di riuscire ad andare presto a Napoli a festeggiare questo scudetto”, ha concluso la conduttrice napoletana Roberta Capua.

Napoli, febbre da spogliarello: Laurito, Capua, Fico e chissà…

Ma c’è un altro spiraglio per un terzo spogliarello. Lo apprendiamo accendendo la radio e sintonizzandoci su Rai Radio1, a “Un giorno da pecora“. Come festeggio lo scudetto? “Facendomi un bagno in zona Posillipo, se sarà in topless o in costume? Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa…”. A parlare è la showgirl Raffaella Fico, tifosa partenopea doc, che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari aveva svelato cosa avrebbe fatto in caso di vittoria del campionato. Marisa Laurito era stata la prima ad impegnarsi e a trovare il coraggio di scommettere sulloscudetto del Napoli e a fare la solenne promessa… vestirsi soltanto con la bandiera del Napoli. Oggi spiega: “Il tricolore dopo 33 anni di attesa è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”. Vedremo. La festa scudetto è ancora tutta da “scoprire”…