Mostra filorussa a San Lorenzo: FdI chiede le dimissioni della presidente Pd del Municipio

«Trovo gravissimo che in un difficile e grave momento di crisi internazionale, dovuto all’invasione da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, si tenga a Roma una mostra filorussa, con tanto di plauso da parte dell’ambasciata russa per i contenuti esposti», dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

Scurria: “Non bastano scuse, servono le dimissioni”

Il senatore di FdI ricorda che «la mostra si è svolta con il patrocinio istituzionale del Municipio 2 di Roma, a guida del centrosinistra, in uno spazio a San Lorenzo, quartiere capitolino dove vi sono associazioni e spazi culturali gestiti da forze di sinistra. Ritengo che il Municipio II debba fare assolutamente chiarezza e autocritica, senza celarsi dietro a spazi di libertà che altrimenti verrebbero negati. Stiamo assistendo a una vera violazione della democrazia internazionale con uno Stato invasore che, da più di un anno, causa feriti, morte e distruzione, mentre l’Italia coerentemente dall’inizio della guerra, con l’appoggio del governo e a gran parte dell’opposizione sostiene l’Ucraina e il suo popolo. Non possiamo accettare che l’Italia ospiti una mostra dove venga esposta la lettera “Z” nella locandina, un chiaro rimando a quella dipinta sui carri armati delle forze armate di Mosca impiegate in guerra contro lo Stato ucraino. Non bastano scuse, occorrono dimissioni immediate da parte del Presidente del Municipio romano», conclude Scurria.

Mostra filorussa, il Municipio a guida Pd: c’è stata nostra insaputa

Da parte sua, la presidente dem del Municipio II, Francesca Del Bello, che ha concesso gli spazi, non è stata in grado di fornire una plausibile spiegazione. Tanto che, in queste ore, è arrivata una pezza peggiore del buco. Come se fosse stata una mostra a loro insaputa. Una spiegazione tanto inverosimile quanto grottesca.

La spiegazione dem: “Non sapevamo che la mostra inneggiava all’invasione russa”

Ecco che cosa ha dichiarato in una nota Gian Paolo Giovannelli, presidente del Consiglio del Municipio II. «In merito alla concessione di una sala municipale per il giorno 20 maggio alla associazione L’Assedio durante la quale si sarebbe svolta una mostra di pittura inneggiante alla invasione russa, si specifica che all’ufficio di presidenza del secondo Municipio arrivano decine di richieste per utilizzo di sale municipali per iniziative di carattere sociale,culturale e artistico senza che il regolamento del Municipio preveda ulteriori specifiche. Nel caso di specie l’ufficio di presidenza ha concesso l’uso della sala alla suddetta associazione per una iniziativa artistica/culturale e non certo per una mostra di pittura rivelatasi a posteriori filo russa e dalla quale prendiamo nettamente le distanze. Questa presidenza, il Municipio e le forze politiche ribadiscono che non ci possono essere dubbi sulle gravi responsabilità della Russia rispetto alla immotivata invasione dell’Ucraina”.