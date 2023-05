Michele Conti riconfermato sindaco di Pisa: fallisce l’ammucchiata di centrosinistra

È riuscito nel bis, del resto al primo turno aveva sfiorato la vittoria per soli 15 voti fermandosi al 49,9 per cento. Il sindaco di Pisa Michele Conti viene riconfermato alla guida della città della Torre. Candidato del centrodestra, ha sconfitto con il 52,33 % lo sfidante Paolo Martinelli (47,67 %). Che non è riuscito nell’impresa di riconquistare l’ex feudo rosso, nonostante avesse l’appoggio del Pd e dei 5Stelle e un cartello di liste civiche. Poco prima dei risultati ufficiali i sostenitori del sindaco, ormai certi della rielezione, si sono riversati in piazza XX Settembre sotto il Comune. Nella scorsa tornata elettorale del 2018 ha vinto al ballottaggio con il 52% dei voti, diventando così il primo sindaco di centrodestra della città toscana. Prima di lui sempre amministrata dal centrosinistra.

A Pisa rieletto il sindaco Michele Conti con oltre il 52%

Se al ballottaggio la sinistra è riuscita a rosicchiare un po’ di consensi dal terzo polo, il centrodestra è riuscito a mobilitare tutto il suo elettorato al secondo turno senza ricorrere ad apparentamenti. Impresa non facile, riuscita grazie ai 5 anni di buon governo del sindaco Conti. Una mobilitazione dimostrata anche dall’affluenza alle urne, superiore a quella di altri comuni al voto. Alla chiusura dei seggi sono stati 40.835 gli elettori che si sono recati al voto, pari al 56,34% degli aventi diritto.

Dal 1995 al 2004 è stato consigliere di An

Michele Conti 53 anni, nato a Pisa, è dottore agronomo e vanta una lunga militanza politica. Dal 1995 al 2004 è stato consigliere comunale a Pisa nelle fila di Alleanza nazionale. Al primo turno Conti aveva conquistato 20.091 preferenze e per un soffio non aveva superato la soglia del 50%. Il rosso del centrodestra ha vinto sull’arancione del centrosinistra. Proprio così. Negli ultimi giorni di campagna elettorale Pisa ha assistito a un inedito derby cromatico. Con i sostenitori di Martinelli a sbandierare per le strade della città vessilli arancioni e il centrodestra a sventolare bandiere color rosso, come lo sfondo della bandiera rossocrociata della città. Una scelta che ha spiazzato gli avversari. Il centrodestra pisano, per l’occasione, ha abbandonato il tradizionale blu preferendo il rosso. E facendo impazzire il centrosinistra per l’appropriazione “indebita” del copyright.