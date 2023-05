Mattia ha vinto “Amici” ma la vera trionfatrice è Angelina Mango. Il “mistero” di Wax in finale

Era nell’aria la vittoria di Mattia ad Amici. Al televoto era il favorito, essendo stato per due anni – causa infortunio – nel talent di Maria De Filippi. Aveva perciò acquisito una notorietà tale da diventare forte sui social, con un seguito notevole di fan dovuto non solo alla bravura nel ballo latino-americano ma anche nel modo di porsi. È sempre stato educato, sensibile, rispettoso, mai sopra le righe. Tutte caratteristiche, queste, che oggi sono di per sé “rivoluzionarie”. A Mattia, quindi, è stata data la Coppa del programma e il premio finale di 150mila euro. Boom di ascolti, quasi cinque milioni di telespettatori per la finale e uno share che ha sfiorato il 30 per cento.

Mattia vince Amici, Angelina è un talento puro

Al secondo posto Angelina, la vera trionfatrice di Amici. Una voce non comune, una perfezione vocale notevole unita alla capacità di interpretare i brani con eleganza e passione. È già una delle cantautrici di maggior livello delle nuove generazioni. Smentiti (e zittiti) categoricamente i soliti leoni da tastiera che, all’inizio, la bollavano come “raccomandata” per il solo fatto di essere figlia del mitico Mango. Un po’ quello che era accaduto un anno fa con LDA, criticato solo perché figlio d’arte ma poi volato verso il successo. Il Premio Tim è andato del valore di 30.000 euro è andato a Isobel, ballerina australiana che ha trovato nel talent di Maria De Filippi il coronamento del suo sogno con diverse offerte di lavoro internazionali.

Il mistero di Wax in finale

Resta un mistero l’accesso di Wax alla finalissima. È un ragazzo simpatico, senza dubbio, inizialmente troppo “oltre”. Ha uno stile che piace ai giovanissimi ma evidenzia forti limiti nel canto. E avrebbe dovuto prima migliorare il modo di usare la voce e poi entrare nel talent. Invece è stato l’opposto, danneggiando giovani con una capacità interpretativa notevolmente più robusta come Aaron e Cricca. Il che ha scatenato la rabbia dei fan che hanno visto fuori dalla finalissima talenti maggiori. Non a caso, proprio nella finalissima Wax è passato quasi inosservato.

Mattia ad Amici, un sogno durato due anni

Al di là di tutto, la vittoria di Mattia non è un caso. Seguito nel programma dal coach Raimondo Todaro, ha 19 anni e vive in provincia di Bari. L’avventura di Mattia ad “Amici” è durata due anni. È infatti rientrato a far parte della scuola il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo scorso anno il talent per via di un infortunio. Tra le lacrime, Mattia ha ringraziato Maria De Filippi: «Mi hai cambiato la vita. Mi avete fatto rivivere, mi avete fatto sentire a casa e supportato». Diversi i premi assegnati. Il Premio della Critica di 50.000 euro deciso da una giuria di giornalisti è andato ad Angelina, che si è aggiudicata anche il Premio delle Radio. Il Premio Oreo di 20.000 euro è andato a Wax. Il Premio Marlù ai 4 finalisti.