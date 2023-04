Gigi D’Alessio lancia il singolo “Si ti sapesse dicere” (video). E brinda al successo di LDA

Era atteso, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio. E “Si ti sapesse dicere” non tradisce le aspettative. È un brano tradizionale, che ha l’impronta inconfondibile dell’artista. Una poesia napoletana in musica, destinata a diventare un classico del suo repertorio. L’arrangiamento è elegante e accompagna le parole in modo costante ed equilibrato.

Gigi D’Alessio e le parole di “Si ti sapesse dicere”

Il testo ha un sapore vintage, che conquista al primo ascolto:

si te sapesse dicere nenne’ /

ca tu si a parte cchiu’ importante e me /

nun stesso fermo cca vicino a tte /

senza parla’ /

aizasse l’uocchie a terra pe vere’ /

si tu si overe e io si overamente /

sto vicino a tte.

Le gratificazioni e il successo di LDA

È un periodo molto positivo per il cantautore napoletano. Un gratificazione dietro l’altra, compreso il grande successo che sta ottenendo suo figlio, LDA. È un giovane di talento, che vanta già un enorme esercito di fan tra i giovanissimi. Ha affrontato il palco del Festival di Sanremo con “Se poi domani”. Il suo nuovo album sta andando benissimo, in termini di visualizzazioni. Spicca il brano “Luca”.

ìI giudizi sul Festival di Sanremo

Proprio su Sanremo, Gigi D’Alessio aveva espresso alcuni giudizi. «Amadeus è un artista serissimo che si ascolta novecento canzoni per portare su quel palco le migliori.