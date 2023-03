Gigi D’Alessio non si accoda al coro dei veleni: «A Giorgia Meloni canterei “Non mollare mai”»

Non si è mai tirato indietro, Gigi D’Alessio. Nei primi anni della sua carriera ha dovuto subire un inaccettabile ostracismo da parte di certi critici radical chic. Non gli perdonavano la “leggerezza”. O meglio, il mancato impegno che sarebbe servito per mettergli un’etichetta politicamente corretta. Ma avuto la forza di andare avanti, forte di una preparazione musicale notevole e di un esercito di fan che andava via via irrobustendosi. E ora sta godendo un periodo felice, sia per i suoi successi sia per i successi del figlio Luca, noto come LDA, che ha conquistato consensi su consensi ad Amici e al Festival di Sanremo.

Gigi D’Alessio e la “dedica canora” a Giorgia Meloni

In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero parla un po’ di tutto. Non manca una simpatica parentesi per così dire “politica”. Per Giorgia Meloni che cosa canterebbe? «Direi Non mollare mai», risponde Gigi D’Alessio. Una “dedica” forte, molto diversa dal veleno che nei mesi scorsi sono stati gettati da alcuni artisti schierati a sinistra. Del resto, Non mollare mai è una delle canzoni più famose, con un testo particolare: “Manda avanti il cuore che domani vincerai”.

La soddisfazione per il successo del figlio LDA

L’artista napoletano ha parlato anche della partecipazione all’ultima edizione di LDA: «A lui posso dire qualcosa solo dal punto di vista umano: alzare il telefono per forzare le cose in un senso o nell’altro, non gli farebbe bene. I figli devono sbagliare da soli. Solo così possono crescere. Lui è fortunato: ha fatto un provino ed è andato ad Amici. Dopo una settimana lo conoscevano tre milioni di persone. Io ho suonato nelle cantine per anni e il primo passaggio in tv, a Uno Mattina, l’ho fatto alle 7 del mattino».

La sorpresa di Luca a “The Voice”

Sempre LDA, nel corso della finale di The Voice Kids 2023, ha fatto una sorpresa al padre. Si è presentato sul palcoscenico del talent show per cantare “Se poi domani”, il brano portato in gara al Festival.

Gigi D’Alessio ha immediatamente riconosciuto la voce del figlio girandosi per applaudirlo. Prima di Sanremo, un messaggio a Luca: «Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare. Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA. Ti amo tanto».