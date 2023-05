Maltempo, salgono a 8 le vittime. Meloni: “Il governo è pronto a tutte le misure d’emergenza”

Il maltempo si è accanito sull’Emilia Romagna, dove la situazione si aggrava di ora in ora. E si può definire drammatica, continue le evacuazioni e senza sosta i salvataggi da parte di gommoni e canoe a Cesena, tra le città più colpite. Dove le strade si sono trasformati in torrenti travolgendo tutto. Finora il bilancio provvisorio è di otto morti e due dispersi. Ma purtroppo è destinato ad aggravarsi, come ha annunciato il ministro Nello Musumeci nel corso della conferenza stampa di mezzogiorno dalla sede della Protezione civile. Sono tre i morti soltanto a Cesena, travolti da una frana. Le zone di Cesena e Faenza sono quelle particolarmente colpite per l’esondazione dei fiumi. Circa 5mila le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. A pieno regime la macchina dei soccorsi mentre i sindaci continuano ad avvisare le popolazioni di non muoversi. Frane e smottamenti ovunque, fermo il traffico ferroviario sulla dorsale appenninica. Non percorribile l’A14 nel tratto romagnolo. Annullato il Gran Premio di Formula 1 di Imola in programma domenica prossima.

Emilia Romagna, situazione gravissima: 5 morti

Sono 600 i vigili del fuoco, provenienti da tutta Italia, che stanno operando per far fronte alla richieste di soccorso. Maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna dove sono stati effettuati 450 interventi. Cinque battelli veloci, 25 militari, due elicotteri, due squadre di sub, un aereo ATR42 sono stati messi a disposizione per entrare in azione dalla Guardia Costiera. Il premier Giorgia Meloni segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza meteo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna. E da Anchorage, in Alaska (dove si trovava per uno scalo tecnico durante il viaggio che la porterà al G7 di Hiroshima) ha partecipato in videoconferenza a un punto del comitato operativo della Protezione Civile. In collegamento con il ministro Nello Musumeci, il governatore Stefano Bonaccini e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Che ha aggiornato il premier sulla situazione e le tante criticità sul territorio. “Il governo c’è. Al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”, ha detto il premier. Disponibile a convocare un Consiglio dei ministri nelle prossime ore per approvare tutte le misure d’emergenza necessarie.

Meloni: il governo c’è. Vicino ai cittadini, pronto alle misure straordinarie

Allerta senza sosta. Sono 24 i comuni allagati, tutti i fiumi dell’Emilia Romagna sono tracimati. Migliaia gli evacuati, finora 4mila ma la cifra è provvisoria, linee telefoniche in tilt, 50mila le persone senza energia elettrica. “L’allarme continua”. È il ministro Musumeci a fare il punto della situazione con la stampa fornendo i numeri degli evacuati, delle vittime e dei soccorsi, tutti in continuo aggiornamento. Sono pochi i precedenti di una pioggia così abbondante. “La media dell’acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore che in alcune zone ha raggiunto la quantità di 500 millimetri”, ha detto Musumeci. “Parlo delle province più colpite quindi Forlì-Cesena e Ravenna. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di mille millimetri vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime ore”.

Musumeci: 24 comuni allagati, 5 morti, 5mila sfollati

“Sono 50mila gli utenti rimasti senza energia elettrica: 270 unità dell’Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio. Sono invece 100mila utenti mobili privi di servizio e 10mila utenti fissi. In Emilia Romagna il traffico ferroviario regionale è tutto bloccato, continua invece a funzionare il traffico sulle tratte nazionali e quello sull’alta velocità”. Così Musumeci, che ha assicurato il massimo impegno della Protezione civile e del governo. Confermando lo stop agli obblighi fiscali e contributivi per le popolazioni colpite dalle alluvioni. “Questo pomeriggio si terrà un vertice con i ministri Lollobrigida, Calderone e il viceministro Leo per concordare i provvedimenti. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze. Poi va fatta una ricognizione attenta sugli argini da ricostruire e il sistema idraulico da modificare”, ha aggiunto il ministro. Che insiste sulla necessità di un nuovo approccio dal punto di vista del sistema idraulico su tutto il territorio nazionale.

“Servono più manutenzione dei fiumi e nuove dighe”

“Quello che è accaduto in Emilia Romagna era già accaduto ad Ischia e potrà accadere in tutte le altre zone del Paese”, ha detto. “C’è in tutta Italia una carenza di manutenzione delle aste fluviali. E per affrontare il tema siccità bisogna immaginare anche nuovi invasi. In Italia non si fanno dighe da circa 40 anni”. Poi ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri verrà ampliato lo stato di emergenza. Il maltempo potrebbe regalare un po’ di tregua. Secondo gli esperti meteo nelle prime ore del pomeriggio dovrebbe registrarsi una riduzione della piovosità.