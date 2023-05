L’ultimo addio a Ray Stevenson, l’attore morto a Ischia dopo un malore improvviso sul set

Due giorni fa, la morte improvvisa di Ray Stevenson ha colpito il mondo del cinema e quella platea sconfinata di appassionati che hanno avuto modo di apprezzare le performance dell’attore britannico, complice anche una comunicazione poco chiara in merito ai motivi del decesso. Al momento si resta all’ipotesi di un possibile shock anafilattico di cui sarebbe rimasto vittima mentre stava girando ad Ischia il film Cassino a Ischia, pellicola diretta da Frank Ciota, che ospita nel cast anche Ugo Dighero.

Ray Stevenson, morto a Ischia dopo un malore sul set

A quanto si è saputo nei giorni scorsi, infatti, durante le riprese Stevenson aveva accusato un malore. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Rizzoli dell’isola, le sue condizioni sono apparse subito serie. Quanto poi la situazione è repentinamente degenerata, i media hanno accreditato la notizia di una reazione allergica severa, a rapido esordio, che – come noto – è potenzialmente letale. Ma le cause della morte dell’attore ancora restano poco chiare, ferme a un malore improvviso e fatale.

L’attore cremato oggi al Tempio Mater di Castel Volturno

Quel che è certo è che oggi la salma è stata cremata al Tempio Mater di Castel Volturno, nel Casertano, in una cerimonia funebre quasi privata nella cappella consacrata adiacente al tempio, a cui hanno partecipato la compagna di Stevenson, l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, e i tre figli: Sebastiano Derek (2007). Leonardo George (2011). E Lodovico (2013). Oltre a un ristretto gruppo di amici. Un addio, quello a Stevenson, di cui salta agli occhi la beffarda concomitanza: giusto domani, 25 maggio, l’attore avrebbe compiuto 59 anni…

Una cerimonia funebre alla presenza di familiari e un ristretto gruppo di amici

Dopo il rito della benedizione, officiato dal sacerdote di Castel Volturno Carlo Iadicicco. E poi replicato in diretta Skipe da un pastore britannico, la salma è stata condotta nella sala del commiato per un ultimo saluto. Il fratello, Graham Stevenson, ha chiesto di poter assistere, attraverso lo schermo montato in sala, alle fasi iniziali della cremazione. Le ceneri sono state poi consegnate alla compagna dell’attore, che le porterà con sé ad Ibiza, dove Stevenson viveva con la famiglia.

Ray Stevenson, il suo ruolo più amato quello del centurione nella serie “Roma”

Sguardo accattivante e magnetico, nella sua carriera Ray Stevenson ha recitato in numerose serie tv e pellicole di grande successo (tra cui, I Tre Moschettieri, Thor, I Medici, Black Sails, Vikings, Punisher: War Zone). In uscita, l’ultima fatica dell’attore Ahsoka, quinta serie televisiva figlia della saga di Star Wars. Ma, forse, il ruolo più importante per lui è stato quello del centurione Tito Pullo in Roma, la celebre serie prodotta da Bbc/Hbo. Su quel set, tra l’altro, aveva incontrato Elisabetta Caraccia…