Latina, in netto vantaggio nelle prime sezioni la candidata del centrodestra Celentano

A Latina ha votato il il 58,8%, affluenza in calo di due punti rispetto alla tornata precedente (61,8%) . Dati ancora ufficiosi danno in netto vantaggio, nelle prime sezioni scrutinate, la candidata sindaca del centrodestra Matilde Celentano rispetto al candidato di centrosinistra Damiano Coletta, ex primo cittadino del capoluogo.

Attenzione è puntata anche sui comuni di Terracina e Roccagorga, anch’essi guidati da una gestione commissariale. Fra i comuni più grandi tornati alle urne c’è anche quello di Aprilia. Chiamati alle urne anche gli elettori di Bassiano, Campodimele, Lenola e Sonnino.

Il senatore di FdI Nicola Calandrini non ha nascosto la sua soddisfazione: “I dati che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista prospettano una vittoria schiacciante del centrodestra nel capoluogo. I cittadini ci chiedono di uscire dall’immobilismo istituzionale in cui il territorio è piombato negli ultimi 7 anni. Ci stiamo assumendo un’importante responsabilità: far tornare grande Latina con Matilde Celentano sindaco e una coalizione coesa al suo fianco”.