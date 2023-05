“La traversata della Destra”: alla Camera la presentazione del libro di Baldoni e Gennaccari

“Questo libro è nato soprattutto per un senso di onore nel ristabilire una verità storica che viene messa ogni giorno a rischio. Ognuno dei vari passaggi della destra in Italia è stato improntato al coraggio e all’innovazione. Oggi è facile parlare di Fratelli d’Italia dall’alto del 25% di preferenze ottenuto nelle ultime elezioni politiche: il problema era crederci all’inizio della traversata che questo libro racconta molto bene. Per questo ringraziamo gli autori e tutti coloro che nel corso di questo viaggio si sono battuti perché la nave arrivasse in porto con tanti passeggeri e con le idee che rimangono universali in un mondo che cambia”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, durante la presentazione del libro dal titolo “La traversata della Destra” presso la sala stampa della Camera dei deputati.

“Il libro di Adalberto Baldoni e Federico Gennaccari è un chiaro esempio di controinformazione che rappresenta una chiara informazione. Quest’opera è la prima pubblicazione che va a colmare un vuoto editoriale in cui ritroviamo intere generazioni che si passano il testimone ideale. La bellezza del libro è che fa capire quanto la nostra area politica abbia realmente rischiato di scomparire in Italia, ma questo non è stato possibile grazie a dei fondatori che hanno rifondato la Destra andando in mare libero e superando le colonne d’Ercole, dimostrando oggi con Giorgia Meloni che la nostra area culturale e politica ha sempre avuto le capacità e i numeri per interpretare la contemporaneità, compresa quella di immaginare il futuro. Questa è la forza e il pragmatismo di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni”, ha dichiarato il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone.

“È fondamentale tramandare e studiare la storia della Destra politica in Italia che parte dal dicembre del 1946 e arriva in diretta ai giorni d’oggi. Ristudiare questa Traversata serve sia ai deputati che ai consiglieri circoscrizionali che portano avanti quotidianamente questa storia. Ma crediamo sia importante studiarla anche per l’altra parte politica che spesso dimostra o di non conoscere la storia della Destra o di banalizzarla, per trovare un dibattito più rispettoso nei confronti delle rispettive storie”, le parole del capogruppo in Commissione Cultura, Alessandro Amorese.

“Con Adalberto Baldoni – ha affermato Federico Gennaccari, autore del libro che ha partecipato alla presentazione – in questo libro abbiamo cercato di inserire elementi ed episodi che servono a far conoscere la storia di Msi e An sia nel bene che nel male: non è un’agiografia, ma un libro per conoscere e per capire. Dobbiamo far capire che anche la Destra fa parte della Storia d’Italia contro i tentativi di emarginarla che vengono lanciati quotidianamente dalla sinistra e da una parte del giornalismo nazionale. Nel libro La traversata della destra, uno dei paragrafi su Giorgia Meloni lo abbiamo voluto intitolare ‘Non sono ricattabile’ perché proprio questa è sempre stata la forza della Destra”.