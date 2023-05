35 anni fa moriva Enzo Tortora: quell’intervista memorabile ad Almirante dal barbiere (video)

Enzo Tortora dà prova dal suo talento indiscusso, nel corso di un talk show, stavolta condotto lontano dalla Rai. La trasmissione, onda su Antenna 3, si intitolava Aria di Mezzanotte: era un talk-show di seconda serata, già sperimentato dallo stesso Tortora, nella precedente esperienza a Tele Alto Milanese.

Come racconta lo stesso Tortora nel filmato che dura circa dieci minuti, l’allora segretario del Movimento Sociale italiano fu il primo leader politico a rispondere all’appello di Enzo Tortora. Il conduttore non lesina frecciate velenose, domande scomode, irridenti, alle quali Almirante risponde in maniera brillante, anche autoironica. “Sulla poltrona del barbiere mi viene il torcicollo, ma è un rimprovero che mi fanno anche in politica”, dice sorridendo il leader missino.

La data della messa in onda è l’8 novembre 1979. Nella rubrica Contropelo, mentre Almirante si siede sulla poltrona del barbiere, Tortora incalza il suo interlocutore con domande scomode: da Mussolini al fascismo, senza omettere passaggi sulla drammatica situazione politica di quei giorni. Almirante non si scompone e ribatte con la sua straordinaria verve oratoria. Sono dodici minuti di grande televisione. Un momento di grande giornalismo, tra due uomini liberi. Indimenticabili.