La Russa dagli Alpini lancia la mini naja “patriottica” e abbraccia la partigiana Del Din

La pioggia non ha scoraggiato gli 80mila alpini che hanno indossato la divisa per partecipare alla 94esima Adunata nazionale a Udine, una delle città considerate “una casa” per chi indossa la penna nera. Nonostante il cielo per nulla clemente, la pioggia continua, nessuno si è sottratto alla passerella per le strade del centro sotto lo sguardo divertito e commosso degli spettatori. In mattinata, il premier Meloni, il presidente del Senato La Russa e il ministro della Difesa Crosetto, avevano partecipato in prima persona alla cerimonia. “Il mio cuore batte con quello degli uomini e delle donne con le stellette e gli Alpini hanno un posto speciale in questo amore per le Forze armate”, ha detto La Russa (nella foto in alto mentre saluta la partigiana Paola Del Din).

L’abbraccio con la partigiana Del Din

Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è ‘arrampicato’ per salutare la partigiana Paola Del Din, presente sul palco d’onore a Udine per la 94esima Adunata nazionale degli alpini. Paola Del Din è la partigiana citata nella lettera della premier Giorgia Meloni scritta in occasione del 25 aprile. Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, fu la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le è valso una Medaglia d’oro al valor militare, che ancora oggi, quasi settant’anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con orgoglio. “Gli ho detto che io sono sempre per l’Italia, a me va bene chi fa le cose fatte bene”, dice la partigiana.

La Russa e la proposta della mini naja

La Russa ha poi ricordato cosa bolle in pentola sul fronte della leva. “L’addestramento in tre settimane non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il Car preparava la base di addestramento dei militari, allora 40 giorni potrebbero essere una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate”, ha detto il presidente del Senato, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di una formazione dei riservisti, sollecitata dall’Ana.

La Russa ha ricordato un disegno di legge che aveva fatto approvare quando era ministro della Difesa, la cosiddetta mini naja, e ha spiegato che oggi i ‘colleghi’ del Senato ne stanno preparando uno simile e “lo presenteranno tra poco”. L’obiettivo, secondo La Russa, è “rimpinguare anche le associazioni d’arma, che senza la leva vanno naturalmente invecchiando fino a esaurimento, e nello stesso tempo consentire a tanti giovani che lo desiderano di far parte delle forze armate, esprimere il loro desiderio di onorare la patria con un servizio quanto meno di un certo breve periodo di tempo su base volontaria”.