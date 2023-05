La Rai dà il via libera alla trasmissione di Alba Parietti. E lei: «Felice per le mie… drag queen»

La Rai ha deciso di programmare la trasmissione “Non sono una signora”, che vede il ritorno alla conduzione di Alba Parietti. Sono cinque puntate, in onda in prima serata su Rai 2, a partire da giovedì 29 giugno. È l’adattamento italiano del format Make Up Your Mind e vedrà protagonisti, in ciascuna puntata, 5 celebrità del mondo dello spettacolo resi irriconoscibili da un team di esperti in make up e styling, che si metteranno in gioco e si sfideranno, per una sera, nei panni di drag queen. La drag vincitrice di ogni puntata verrà premiata, ma la sua identità resterà misteriosa fino al finale in cui Alba Parietti incoronerà la vincitrice.

Alba Parietti: «Finalmente in onda, è stata un’Odissea»

«Penelope finalmente vedrà arrivare Ulisse». Per Alba Parietti l’annuncio della Rai chiude «una Odissea televisiva» durata diversi mesi. «Sono felicissima che questo programma veda finalmente la luce», ha dichiarato la conduttrice all’Adnkronos. Felice «soprattutto per il gruppo di lavoro entusiasta che lo ha realizzato, per le drag queen che sono l’anima del cast. E per tutte le persone coinvolte in questo progetto che avevano dato il massimo. È giusto che tutti loro abbiamo la soddisfazione di sapere che andrà in onda. Per quanto mi riguarda, sono orgogliosa di averlo condotto. Questo vaso di Pandora finalmente si aprirà e si scoprirà che è soltanto un programma molto divertente e allegro».

«È un programma gioioso che va bene per l’estate»

Quanto alla scelta di programmarlo da fine giugno, dopo una serie di rinvii, Alba Parietti ha osservato: «Non è detto che l’estate non sia il momento giusto. È un programma gioioso che si sposa bene con l’estate. Non poteva che essere una prima serata perché così è stato pensato il format», ha aggiunto. «Ma sono soprattutto contenta perché lavorando per un’azienda pubblica mi fa piacere che il lavoro fatto non vada perduto», ha concluso.