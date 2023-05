Il principino Louis sbadiglia durante l’incoronazione di Carlo: la mamma lo scopre e lui smette… (video)

Abbastanza grande per venire all’incoronazione del nonno, ma ancora troppo piccolo per mantenere un contegno perfetto, il principino Louis ha catturato l’attenzione divertita del pubblico con ripetuti sbadigli. A soli 5 anni, il terzogenito di William e Kate, era stato lasciato a casa per il funerale della bisnonna Elisabetta. Oggi non poteva mancare e pur comportandosi meglio di quanto avrebbero potuto fare molti suoi coetanei, è rimasto pur sempre un bambino costretto a seguire una lunga cerimonia.

Il principino Louis sbadiglia e tutti sorridono

La mamma Kate e il papà William, erede al trono, sono stati perfetti. La sorella Charlotte (8 anni), vestita di bianco, aveva un’aria compunta e spesso sembrava rivolgersi al fratellino per tenerlo buono. George, 9 anni, secondo in linea di successione, in giacca rossa con alamari d’oro, era fra i paggetti del re e un giorno sarà anche lui incoronato. Ma Louis è il più piccolo. E più di una foto lo ha immortalato mentre sbadigliava nel corso della lunga cerimonia e durante la processione in carrozza.

Poi sul balcone di Buckingham palace, Louis aveva un’aria un po’ stufa mentre aspettava il sorvolo degli aerei, Il maltempo era però dalla sua parte perché ha ridotto a soli due minuti e mezzo l’esibizione aerea. L’anno scorso, per il Giubileo della Regina Elisabetta II, Louis era diventato un’icona quando si era tappato le orecchie e aveva urlato di fronte al rumore degli aerei che volavano sopra a Buckingham palace. La sua foto, vestito da marinaretto accanto alla bisnonna regina, impassibile in azzurro pastello aveva fatto il giro del mondo, come oggi quelle dei suoi sbadigli.