Il più anti-italiano è il segretario di +Europa Magi che dice: “Io sto con Darmanin”

Non è piaciuto il tweet di Riccardo Magi, segretario di +Europa, che si schiera nettamente con la Francia a proposito dello scontro diplomatico tra il governo francese e quello italiano. Come noto il ministro francese degli Interni Gerald Darmanin ha accusato la nostra premier di incapacità e ha dichiarato che quello italiano sarebbe un governo lepenista di estrema destra. Un attacco a freddo – secondo Antonio Tajani, titolare della Farnesina – che appare del tutto ingiustificato e che anche dal Pd è stato respinto al mittente.

Invece Magi preferisce fare il leale portabandiera di Macron e così si esprime su twitter: “In molti stupiti e indignati per le parole del ministro francese Darmanin. Parole che faccio mie: il governo Meloni è incapace di gestire la questione migranti. Non lo dico io, non lo dice Darmanin. Lo dicono i fatti”. Un tweet che diventa subito un caso, e non solo sui social. Perché dimostra ancora una volta quanto spirito anti-italiano si respira in alcune formazioni di sinistra.

Impietosi i commenti alla prodezza di Magi: “Un rappresentante delle istituzioni, in un paese normale, anche dall’opposizione, respingerebbe al mittente queste ingerenze straniere, per rispetto nei nostri confronti. Ma che glielo scrivo a fare…”. “Vada a vedere come trattano i migranti i francesi piuttosto! Sempre contro l’Italia voi!!! Vergognatevi”. “Mai con l’Italia. Sempre contro. Mi raccomando. In parlamento ha diritto di fare tutta l’opposizione che vuole. Ma potrebbe ogni tanto prendere posizione con chi interferisce e offende le nostre Istituzioni”. “Certo ,da settimane vedo immagini di un paese in rivolta (Parigi e altre citta’ della Francia) ma Darmanin vuole dare lezioni al nostro premier sui migranti”.