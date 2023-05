Il Pd attacca la Meloni e perde. Cresce ancora Fratelli d’Italia: tutti i dati del sondaggio Swg

“L’effetto Primo maggio e decreto lavoro”: nella settimana cruciale delle polemiche della sinistra e della piazza sindacale di Bologna, Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti sostanzioso, dello 0,7 per cento. Il sondaggio Swg per il Tg de La 7 di Enrico Mentana dà conto di un divario netto che questa settimana -dal Primo all’8 maggio – segna tra il partito del premier Meloni e il Pd di Elly Schlein: che perde non solo parlamentari, ma anche consensi, calando dello 0,4 per cento. E’ lo stesso direttore che motiva il “solco” tra i primi due partiti con l’effetto di una settimana dai passaggi molto importati: dal dl lavoro illustrato nel video ormai famoso del presidente del Consiglio, tanto criticato, ma tanto efficace sul piano della comunicazione delle decisioni prese a favore dei lavoratori più fragili.

Sondaggio Swg: la settimana del dl lavoro premia FdI

La percezione è stata positiva, stando all’aumento dei consensi di FdI (29,5%). Nonostante l’agitazione dei sindacati e di una piazza di Bologna dove si è assistito per la prima volta a una manifestazione contro un taglio del cuneo fiscale. Né i toni di Landini, né Elly Schlein con la maglietta della Fiom hanno fatto breccia nell’opinione diffusa. Il “barometro politico” della settimana- l’appuntamento con il sondaggio Mentana- segna infatti il sereno con il rialzo di Fratelli d’Italia, che comunque è da mesi stabilmente primo partito; e un contemporaneo tempo nuvoloso per il Partito democratico.

Sondaggio Mentata: il Pd in calo, cresce il divario da FdI

Il decreto lavoro accolto come una “provocazione” dalle opposizioni è evidentemente recepito più che positivamente da quei lavoratori più deboli che la sinistra “non vede” come beneficiati dagli intervistati. E ne paga le conseguenze. Il vantaggio del partito della premier su quello della Schlein aumenta così a 8,4 punti: il Pd perdendo lo 0,4, scende al 21,1 per cento. Il tutto fa il paio con un piccolo ma non trascurabile aumento del m5S. L’ex premier Giuseppe Conte, aggredito pochi giorni fa in piazza a Massa, si prende lo 0,3% salendo così al 15,6 per cento. Non a caso ha scelto di non invadere la piazza sindacale di Bologna, per differenziarsi dalla competitor diretta Schlein.

Sondaggio Swg: gli altri partiti

Alle sue spalle, stabile al 9% la Lega mentre perde lo 0,2% Forza Italia, ora al 6,6%. Partito sondato, comunque, in rialzo: potrebbe godere di un rimbalzo questa settimana dopo il ritorno in grande del leader Silvio Berlusconi alla convention di Milano. Diviso, il Terzo Polo, ci rimette: perde colpi Azione di Carlo Calenda (-0,2, scesa al 4,1%). Mentre guadagna qualcosina Italia Viva di Matteo Renzi, che gode comunque di una sovraesposizione in quanto arrivato da poco alla direzione del Riformista): guadagna un +0,3, attestandosi al 2,8%.