Il Papa in Rai, l’orgoglio dei nuovi vertici: evento storico nel segno di un servizio pubblico di qualità

Dunque, accolto calorosamente e salutato come un amico fraterno, Papa Francesco si è recato in Rai, a Saxa Rubra, per registrare un’intervista alla trasmissione A sua immagine. Arrivato a bordo di una utilitaria, Bergoglio ha fatto un ingresso trionfale negli studi di registrazione, varcando per la prima volta la soglia dei palazzi della tv. E siglando con la sua presenza quello che molti in queste ore hanno definito «un evento storico». Come ha commentato del resto lo stesso Padre Federico Lombardi, al fianco di tre papi come portavoce del Vaticano. Il quale, riflettendo con l’Adnkronos sulla portata storica dell’avvenimento di oggi, ha parlato di un «esempio concreto della nuova evangelizzazione».

Il Papa in Rai: un evento storico. Padre Lombardi: «Un esempio di nuova evangelizzazione»

Non solo. Sulla prima volta di un Pontefice in uno studio televisivo per l’intervista alla trasmissione condotta da Lorena Bianchetti, A sua immagine, Padre Lombardi ha parlato di un ulteriore «passo in una linea già tracciata con interventi in varie trasmissioni. È un fatto significativo, pensando anche alla sua età – ha quindi proseguito il portavoce da oltre Tevere – la disponibilità ad essere presente nei media, che continua e riesce a trovare passi nuovi da fare. Una linea coerente con quella abbondantemente percorsa», ha osservato il gesuita, pensando alle tantissime interviste che il Papa ha concesso in questi dieci anni di pontificato. Già interviste, come quella rilasciata a Canale 5 in occasione di uno speciale nel 2021. O come quella con Fabio Fazio, che ebbe il privilegio di intervistare Papa Francesco nel febbraio del 2022. Incontri realizzati in collegamento da remoto. Precedenti, come quello rappresentato dal messaggio di auguri che il Santo Padre inviò alla stessa Bianchetti in occasione delle festività natalizie del 2017, in cui scriveva: «Il vostro è un servizio prezioso, che fa risuonare ogni settimana nelle nostre case la Parola di Dio».

I nuovi vertici Rai: «Storico momento di grande intensità e significato»

Precedenti che, però, hanno solo sfiorato il traguardo raggiunto oggi con la partecipazione del Pontefice in prima persona a un’intervista realizzata in uno studio tv. Un evento epocale che i vertici della Rai hanno salutato con soddisfazione e orgoglio. Come la Presidente Marinella Soldi e l’Ad, Roberto Sergio, che hanno sottolineato come «la presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda. E un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia. E con la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace. La carità. L’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento».

Commenti orgogliosamente entusiasti da viale Mazzini ai palazzi della politica

Non solo. Perché da Viale Mazzini ai palazzi della politica, sono moltissimi anche gli esponenti della maggioranza che hanno commentato l’evento con vivida partecipazione. Come Gaetano Nastri, senatore di Fratelli d’Italia componente della commissione di Vigilanza Rai, che ha dichiarato: «L’intervista rilasciata da Papa Francesco presso gli studi della Rai a Saxa Rubra è un evento storico di cui tutti gli italiani sono fieri orgogliosi. Una giornata indimenticabile per il nostro servizio pubblico. Resa possibile dalla nuova dirigenza appena insediata a Viale Mazzini, che rimette al centro la qualità e l’espressione di una importante realtà sociale e culturale del nostro Paese».

FdI: «La presenza del Santo Padre in Rai è un fatto storico che dà lustro all’azienda e inorgoglisce»

Parole a cui hanno fatto eco quelle della deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. La quale, sul Pontefice ospite negli studi di Saxa Rubra, ha rilevato: «La presenza del Santo Padre in Rai è un fatto storico. Che dà lustro all’azienda e inorgoglisce. La neo insediata gestione Rai inaugura la nuova stagione del servizio pubblico con un avvenimento di rilievo mondiale. Complimenti alla conduttrice Lorena Bianchetti, e alla redazione di A Sua Immagine, che ha lavorato con professionalità per la realizzazione di questo evento di portata eccezionale».

Il Papa in Rai «nel segno di un Servizio pubblico di qualità»

Messaggi e congratulazioni che rivivono anche nelle dichiarazioni di Francesco Filini, Capogruppo di FdI in Commissione Vigilanza Rai («La partecipazione del Santo Padre in Rai oggi è un evento straordinario mai accaduto a nella storia della televisione mondiale. La nuova amministrazione appena insediata scrive già una pagina di storia della televisione»). Come pure nei commenti della senatrice di FdI, Ester Mieli, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. La quale, sulla storica giornata di oggi ha rilevato: «Un evento eccezionale e straordinario. Congratulazioni a tutta la redazione di A Sua Immagine e alla sua conduttrice. Ma soprattutto alla nuova dirigenza che, appena insediata, ha già indicato come intende declinare il proprio mandato, nel segno di un Servizio pubblico di qualità».