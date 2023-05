Gi eco-vandali di sinistra bloccano la Tangenziale di Roma. E fanno il pieno di “vaffa…” (video)

Insulti, urla, “vaffa” che si sprecavano questa mattina, sulla Tangenziale di Roma, quando quattro attivisti di Ultima Generazione – i cosiddetti eco-vandali di sinistra – hanno bloccato la circolazione, per poi unirsi ad altri ragazzi che si calavano con delle corde da un ponte. I quattro sono stati portati in commissariato dai poliziotti di Vescovio per essere identificati. Altri quattro si sono invece appesi con delle corde al ponte delle Valli. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Gli eco-vandali di Ultima Generazione e l’hobby di bloccare il traffico

Gli attivisti sono stati insultati dagli automobilisti: “Stiamo morendo, prendetevela con il governo, non con noi, annate a fan…”. Come dare torto a chi è restato bloccato in attesa che la protesta finisse, mandando a monte impegni, lavoro, appuntamenti? “Non paghiamo il fossile”, è stato il solito cartello esibito dai ragazzi che si sono seduti in fila gli uni accanto agli altri e hanno srotolato un lungo striscione mentre altri quattro, utilizzando cime da rocciatori, si sono appesi al cavalcavia di via della Valli nel quartiere Monte Sacro.

Ieri mattina, 10 persone aderenti alla campagna ‘non paghiamo il fossile’, promossa da Ultima Generazione, avevano bloccato l’autostrada A90 in direzione Fiumicino aeroporto per chiedere al Governo di interrompere i sussidi pubblici ai combustibili fossili, a partire dal comparto aereo, e affrontare il collasso climatico. Due coppie di persone si erano legate tra loro con U-lock al collo e ai piedi. Per tutta la durata dell’azione avevano provato a dialogare con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica ricevendone, in cambio, proteste e insulti.