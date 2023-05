Ghisleri: “Meloni esce vincente dall’emergenza: ha trasmesso vicinanza, la gente lo ha capito” (video)

Come esce l’immagine di Giorgia Meloni da questa prima fase di gestione dell’emergenza maltempo in Emilia-Romagna? La domanda viene rivolta testualmente ad Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research. E’ la conduttrice di Stasera Italia, Alessandra Viero, a porgere il quesito durante la trasmissione del 25 maggio su Rete4. L’esperta analizza le mosse del premier negli ultimi giorni da punto di vista dell’apprezzamento delle persone: si tratta dei giorni successivi all’alluvione devastante dell’Emilia Romagna. E la risposta incorona il premier: “Ne esce sicuramente vincente. Dal punto di vista che una donna, presidente del Consiglio, è saputa stare vicina alla popolazione che ha subito uno sfregio di tale entità”. La popolazione emiliano-romagnola lo ha percepito, spiega la sondaggista. Che che è abituata a tenere sotto osservazione il termometro degli umori degli italiani.

Alluvione, Ghisleri: “La gente ha percepito la vicinanza della Meloni”

Mentre parla scorrono le immagine della visita della Meloni sui luogi devastati. E commenta: “Non è solamente compassione, non sono passerelle, è vicinanza– spiega Alessandra Ghisleri- . Anche l’abbraccio con Ursula von der Leyen (andata in visita nelle zone alluvionate) è importante: l’abbraccio della presidente della Commissione europea alle popolazioni romagnole è fondamentale”. E ha ragione, la commissaria europea ha potuto toccare con mano la situazione e giustamente si è detta “col cuore spezzato”, promettendo di attivare i fondi europei. Elemento fopndamentale, e frutto di un coinvolgimento a cui Meloni teneva molto. “Era importante che lei venisse qui”, ha ripetuto più volte il premier in conferenza stampa a Bologna.

Come esce l'immagine di Giorgia Meloni da questa prima fase di gestione dell'emergenza? La risposta di @laghisleri a #StaseraItalia: "Ne esce vincente, ha saputo stare vicino alla popolazione" pic.twitter.com/HMQ1nSJevR — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 25, 2023

Tutto il contrario della “visitina” di Elly Schlein, veloce, fatta solo per dovere d’ufficio, alla qualo lo stesso Pd ha messo la sordina. Una visita fredda politicamente e mediaticamente fatta il 23 maggio scorso. Una trasferta mordi e fuggi. Per non parlare delle sue uscite in tv. come quando a L’Aria che tira” ha omesso di dire che lei in quanto vice di Bonaccini aveva la delega al «Patto per il clima e cioè coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica», preferendo balbettare ovvietà .

“Non sono mai stata assessora all’Ambiente in Emilia-Romagna. Io ero assessora al Welfare e al Clima” ha detto in tv. E ti pare poco? Persino la Merlino si è stizzita: ci risentiamo quando avrà qualcosa da dire, ha congedato bruscamente la segretaria dem. Per cui non c’è partita. Quando Ghisleri sonda negli umori delle persone non può che registrare la straordinaria empatia del modo di porsi della Meloni, che è naturale e caratteriale prima che politico.