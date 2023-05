Fumo nei vagoni, panico nella metro: i passeggeri scappano rompendo i finestrini (video)

Scene di panico quando è scattato l’emergenza fumo tra i vagoni della Northern Line nella metro di Londra. L’allarme passeggeri è stato attivato e il treno si è fermato a Clapham Common, ma le porte non si sono aperti nonostante le ripetute urla e i colpi per attirare l’attenzione. I passeggeri hanno cercato di scappare in preda al panico rompendo i vetri dei finestrini a colpi di pugni o con delle mazze. In tanti sono usciti proprio dai varchi creatisi nei vetri in frantumi mentre qualcuno cercava di aiutare le persone a uscire e altri si allontanavano dai binari. L’allarme antincendio è stato causato da un problema tecnico legato a una ventola di ventilazione guasta, e secondo la polizia il problema sarebbe stato causato dalla polvere delle pastiglie dei freni che spesso può essere confusa con una combustione. Alla fine le luci si sono spente e una porta si è aperta. Tanta paura ma nessun ferito, quasi per miracolo.