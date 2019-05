Roma, persona incastrata sotto la metro alla stazione Lepanto

Paura e disagi a Roma per un gravissimo incidente nella metropolitana: alla stazione Lepanto una persona è rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie e, allo stato attuale, non se ne conoscono né profilo né condizioni. È stato l’account Twitter dell’Atac (@infoAtac) a riferire di una interruzione delle corse tra Termini e Ottaviano «per soccorso a persona sui binari stazione Lepanto. Attivazione servizio bus navetta». Inizialmente, invece, la stessa Atac aveva parlato di «servizio interrotto per malore passeggero stazione Lepanto. In attesa di personale medico».

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incidente si è verificato intorno alle 11.10 e le prime informazioni riferiscono che la persona sarebbe scivolata finendo sotto al convoglio tra la banchina e le rotaie in direzione Anagnina.