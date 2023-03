Roma, annuncio in metro: “Attenti agli zingari che rubano”. L’ira di Gualtieri: “Inaccettabile razzismo”

Forse quell’annuncio lo aveva fatto a fin di bene, per avvisare turisti e cittadini del pericolo che ogni giorno corrono nelle metropolitane a causa dei borseggiatori. Ma quel riferimento agli “zingari” a cui prestare attenzione, costerà a un dipendente dell’Atac un provvedimento disciplinare. Nella Metro A di Roma, oggi, dagli altoparlanti dei vagoni una voce ha avvisato: “Attenti agli zingari, attenti agli zingari. Prossima fermata Barberini, uscita lato destro”. La denuncia è stata fatta, su Twitter, dalla giornalista Francesca Mannocchi, inviata de La 7 in Ucraina per la guerra e volto noto della tv. “Chiedo al sindaco Gualtieri se è ammissibile”.

Sulla Metro A l’annuncio: “Attenti agli zingari”

In un primo momento alla Mannocchi ha risposto l’Atac, l’Azienda per la mobilità di Roma Capitale, che ha chiesto alla giornalista dati aggiuntivi sulla stazione in cui è stato pronunciato il messaggio, dettagli sul metro e la direzione del mezzo. Mannocchi ha subito replicato, spiegando che l’episodio è avvenuto alla fermata Repubblica, intorno alle 14.50, mentre il metro andava in direzione verso la fermata Battistini. Poi sono arrivate le scuse dell’Atac, che ha comunicato di aver individuato la persona responsabile dell’annuncio. «Si tratta di espressioni inaccettabili, prenderemo i provvedimenti del caso – ha comunicato l’Atac -. Grazie per la segnalazione; ci scusiamo ancora con te e con tutti i viaggiatori».

Poi, in serata, è arrivata la nota del sindaco Gualtieri: “È inammissibile e inaccettabile. Bene ha fatto Atac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio”.