Erdogan vince il ballottaggio in Turchia, il “Sultano” esulta: governerà fino al 2028

“Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi”. Sono state queste le prime parole del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso davanti ai suoi sostenitori che si sono raccolti davanti alla sua abitazione a Istanbul per festeggiare la vittoria al ballottaggio su Kemal Kilicdaroglu. Erdogan si è riconfermato al ballottaggio col 52,1% dei voti contro il 47,59%.”Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia”, ha aggiunto ancora Erdogan, parlando davanti ai suoi sostenitori dal tetto di un grande pullman. “Continueremo a lavorare duro”, ha proseguito Erdogan, con al fianco la moglie Emine. “Saremo all’altezza della fiducia che ci avete dato”, ha proseguito il presidente rieletto, sottolineando che “l’intero popolo turco è il vincitore di queste elezioni”.

Erdogan al potere per altri 5 anni

Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza in Turchia. “Non abbiamo ancora ricevuto alcuna notizia di situazioni negative che hanno influenzato il processo di voto”, ha dichiarato alla stampa il presidente del Consiglio elettorale supremo della Turchia, Ahmet Yener, a seggi chiusi. “Tutte le obiezioni sono state affrontate dalle autorità competenti – ha aggiunto – Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare un’elezione di successo”.

L’affluenza per il ballottaggio in Turchia è stata di oltre l’85% degli aventi diritto secondo i dati diffusi dalla tv di Stato Trt, meno rispetto al primo turno delle presidenziali quando aveva sfiorato il 90%. Compreso il numero dei residenti all’estero, gli aventi diritto erano in tutto oltre 64.1 milioni di persone e potevano votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni. Durante il primo turno, il 14 maggio, l’affluenza era stata superiore all’87% degli aventi diritto, Erdogan era arrivato primo con il 49,5% dei consensi, Kilicdaroglu aveva ottenuto quasi il 45% dei voti mentre Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che aveva poi deciso di sostenere il presidente uscente al ballottaggio, si è classificato terzo con poco più del 5% dei consensi.