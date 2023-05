Designer americana nuda e sotto choc in un parco a Milano: “Mi hanno stuprata”. Poi se ne va dall’ospedale

Una 27enne designer americana ha denunciato di essere stata violentata a Milano, nei pressi del parco di Trenno, nel quartiere Bonola. Ne danno notizia oggi alcuni quotidiani.

L’episodio, secondo la ricostruzione della polizia locale, si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di ieri. La 27enne designer, reisdente a Milano da alcuni anni, è stata soccorsa intorno alle 18 in via Cilea ed è stata accompagnata in ospedale, ma prima della conclusione dei controlli medici ha lasciato la struttura e si è allontanata. La polizia sta cercando di rintracciare sia lei sia il presunto violentatore.

La giovane americana, attorno alle 18 è stata vista uscire a piedi scalzi e barcollante dal parco Trenno (periferia nordovest di Milano), in evidente stato di sofferenza. Un passante l’ha avvicinata per chiederle se fosse tutto a posto e, visibilmente sotto shock e in un misto di italiano e inglese, la giovane ha spiegato di stare male e di essere stata stuprata. Arrivata una pattuglia della Polizia locale è scoppiata a piangere: “Sono stata violentata lì nel parchetto da uno sconosciuto”.

L’altra settimana un’altra cittadina americana ha denunciato uno stupro a Milano

Nella zona, poco distante dal centro commerciale Bonola, di solito c’è passaggio, nell’area verde molti runner. Nessuno, però, stando alle prime verifiche, si sarebbe accorto dello stupratore. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per rintracciarla e anche per identificare il presunto autore del quale la donna ha fornito una scarna descrizione.

Secondo quanto riferisce Repubblica, la 27enne statunitense arrivata a Milano due anni fa con un solido curriculum alle spalle come designer nel settore auto e moto e in Italia. E ha lavorato con diversi marchi di prestigio anche in altri settori. Ha una grande passione per la pittura e spesso espone i suoi lavori.

Meno di una settimana fa, nella notte tra sabato e domenica, un’altra giovane donna, americana di 19 anni, era stata soccorsa all’uscita da una discoteca di corso Como a Milano per una perdita di sangue dalle parti intime: al momento, non è riuscita a ricordare cosa le sia accaduto.