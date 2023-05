Da Cospito agli ecovandali: ecco gli ideali del Pd. Presidio per gli imputati di Ultima Generazione

Il Pd difende gli ecovandali di Ultima Generazione, quelli che bloccano il traffico, lanciano zuppa in scatola sui capolavori nei musei e sporcano le monumentali fontane di Roma. Tra un’accusa e l’altra di inesistente fascismo contro gli avversari il Pd trova sempre il tempo di schierarsi con chi stravolge le regole del vivere civile. Non sono passati poi tanti mesi dalla visita caramellosa di una delegazione dem all’anarchico Cospito (in questi giorni due detenuti in sciopero della fame sono morti e il Pd non si è visto né sentito).

Ecovandali, Bonafoni al presidio di Piazzale Clodio

E ieri ecco che il Pd ancora una volta si schiera con chi viola la legge. Non altrimenti si può leggere la presenza di Marta Bonafoni, segreteria dem, al presidio fuori Piazzale Clodio convocato in concomitanza con l’inizio del processo contro i tre attivisti di Ultima Generazione che il 2 gennaio scorso lanciarono vernice lavabile sulla facciata del Senato. “Capiamo la rabbia e la preoccupazione dei giovani attivisti – ha dichiarato – che protestano contro un governo a dir poco inerte di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici. Serve investire su una reale conversione ecologica ed energetica, non criminalizzare la protesta”.

Il tweet di Orlando che dimentica Gualtieri

E poi c’è anche l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, che su twitter ha scritto: «Fanno le corse a costituirsi parte civile contro quelli che hanno buttato l’inchiostro in una fontana. Si dimenticano di farlo con quelli che hanno fatto le stragi. Quando si dice il senso delle proporzioni». Orlando, nella foga di difendere gli ecovandali, si è dimenticato però che tra le realtà istituzionali che si sono costituite parte civile nel processo, oltre al Senato e al Ministero della Cultura, c’è anche il Comune di Roma, guidato da Roberto Gualtieri, esponente del Pd. E’ la solita coerenza dei “compagni” del Pd. Da un lato Nardella che fa il supereroe a Firenze contro gli imbrattatori di Ultima Generazione, dall’altra una esponente di primo piano che va al sit in di solidarietà.

Schlein aveva detto sugli ecovandali: loro seguono la scienza

Del resto Elly Schlein aveva dettato la linea: “Di quella mobilitazione – disse a proposito degli ecovandali – mi piace la consapevolezza che loro stanno chiedendo solo di ascoltare la scienza”.

Al presidio di Piazzale Clodio erano presenti diversi parlamentari di opposizione tra cui la senatrice di Sinistra italiana Ilaria Cucchi e il segretario del partito Nicola Fratoianni, il parlamentare e co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, la senatrice M5s Alessandra Maiorino.