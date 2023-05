Comunali, il trionfo innegabile. Pure Repubblica e La Stampa ammettono: “Meloni stravince”

Il più creativo è Il Tempo, che riesce a battere anche Il Manifesto, primatista storico di titolo a effetto: “PoverElly”, sintetizza in prima pagina il giornale di Davide Vecchi. Il più caustico è Il Fatto quotidiano: “Morituri te salutant”, spara Marco Travaglio a caratteri cubitali. Libero e La Verità si giocano un’ironia ai limiti della perfidia: “Ciaone Elly” e “Il Pd non ha visto arrivare gli elettori”. Per Il Giornale: “La Schlein rottama il Pd”. Al di là dello stile, tutti i giornali di oggi, anche quelli più propensi a travisare la realtà, registrano il trionfo del centrodestra alle comunali e di contro la sconfitta senz’appello per il Pd.

Pure Repubblica, La Stampa e il Domani devono ammettere che “Meloni stravince”

“Meloni stravince, al Pd solo Vicenza”, titola La Stampa; il Domani del fatto che “Meloni batte Schlein 10 a 3. Per la sinistra è una Caporetto”; Repubblica parla del “Vento della destra”, mentre due settimane fa sentenziava che “L’onda di destra si è fermata”. Insomma, oggi si registra un bagno di realtà dopo il tentativo, all’indomani del primo turno, di far passare la tesi insostenibile di un centrosinistra in vantaggio. La prima del Manifesto offre un titolo che sembra voler circoscrivere quanto accaduto: “Ancona tu”. Nelle pagine interne però ammette “Destra pigliatutto” (stesso titolo per altro fatto internamente anche da La Stampa), dando anche conto della “batosta per il centrosinistra in Sicilia”.

Il trionfo del centrodestra alle Comunali e il “risveglio brutale” per il Pd

Hanno scelto titoli registrativi il Corriere della Sera e Il Messaggero: “Vittoria netta del centrodestra” e “Il centrodestra vince nelle città”. Roberto Gressi, che firma l’editoriale sul quotidiano di via Solferino, parla di una “sfida mai partita” tra Meloni e Schlein e di un “risveglio brutale” per “la cerchia ristretta” della segretaria Pd, nella quale si guardava “con grande ottimismo ai ballottaggi, convinti che potessero fare da trampolino per la maratona che porterà alle elezioni europee del prossimo anno”. Il titolo di Avvenire è “Le città girano a destra”. L’analisi del voto, affidata a Marco Iasevoli, parla di un “Risultato chiaro: la proposta del governo ritorna centrale”.