Ciavardini: “Gli attacchi a Colosimo? Assurdi. Il Gruppo Idee ha collaborato anche con il Pd”

“Noi ci siamo sempre confrontati con tutti, Pd compreso. Non credo questa sia una colpa, né per loro né per noi”. Luigi Ciavardini, ex Nar condannato per la strage di Bologna, per la quale si è sempre detto innocente, e oggi alla guida del Gruppo Idee, che si occupa di reinserimento dei detenuti, affronta il tema delle polemiche che la sinistra ha sollevato contro la neopresidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ritratta in foto con lui. “Confermo che ho conosciuto Colosimo per il suo ruolo istituzionale, quando era consigliera della Regione Lazio”, ha detto Ciavardini, chiarendo però di aver incontrato allo stesso modo anche politici di sinistra.

“Il Gruppo Idee collabora con tutti, Pd compreso”

Quanto alla foto “incriminata” con Colosimo, Ciavardini ha spiegato in una intervista a Libero che “non ricordo neanche bene quando è stata scattata”. “Non ho mai fatto foto con i politici a livello personale, evito perché non voglio in alcun modo che venga condizionato il loro lavoro a favore di quello che portiamo avanti come associazione. A me interessa il reinserimento dei detenuti, questo è il mio lavoro, la mia vita. So cosa significa stare dietro le sbarre”, ha proseguito, sottolineando che “ogni giorno noi promuoviamo forme di collaborazione a sostegno del reinserimento dei detenuti con vari esponenti politici”.

Le polemiche strumentali “perché vogliono attaccare il governo di destra”

Gruppo Idee, per esempio, ha collaborato con la Regione Lazio durante la gestione del Pd Zingaretti: “Noi ci siamo sempre confrontati con tutti, Pd compreso. E non credo sia una colpa questa né per loro né per noi. Lo riconosco come atto meritevole, se poi loro oggi lo vogliono rinnegare è perché devono attaccare il governo di destra“. L’associazione comunque, ha chiarito Ciavardini, non è finanziata dalla Regione, “se non per piccoli progetti”. “I nostri finanziamenti dal 2009 ad oggi sono soprattutto privati, nell’ambito del volontariato e da tutto ciò che è il lavoro riconosciuto attraverso collaborazioni. Il nostro bilancio non è ricco”, ha chiarito Ciavardini.

Ciavardini: “Gli attacchi a Colosimo sono assurdi. Non esiste collegamento”

Rispetto alle polemiche e all’idea fatta passare che esista una sua “rete” il rappresentante del Gruppo Idee ha spiegato di ritenere che “ci sia un’esagerazione dovuta al fatto che adesso c’è un governo di destra. Non voglio fare politica – ha precisato – ma è evidente che sia in atto un combattimento contro il governo”. “Che la Colosimo non possa fare la presidente dell’Antimafia perché ha dei legami con noi quando è una persona che ha 37 anni e io purtroppo ne ho 60, è assurdo anche a livello generazionale, non esiste collegamento. Credo che valga il detto il potere logora chi non ce l’ha”.

La presa di distanza da FdI: “Non mi iscrivo tra i suoi influencer, non sono vicino ad alcun partito”

“Lei è di Fratelli d’Italia?”, ha chiesto quindi Brunella Bolloli, che firma l’intervista. “Assolutamente no. Io non sono vicino ad alcun partito politico, non posso votare e comunque non mi iscrivo tra gli influencer di FdI”, ha risposto Ciavardini.