Buccini alla sinistra: contro Colosimo c’è solo una foto? Allora state proprio messi male…

Goffredo Buccini, dal 1989 giornalista del Corriere della sera, non è certo tenero con la destra. Mantiene però, evidentemente, una certa dose di onestà intellettuale e così, nel giorno in cui è d’obbligo per la stampa mainstream demonizzare Chiara Colosimo, lui su Twitter dice la sua. Ed è una opinione “spiazzante” per i “compagni”.

“Magari qualcosa mi sfugge. Magari uscirà ben altro… e quasi lo spero. Perché se contro #ChiaraColosimo all’ #Antimafia c’è solo una foto con #Ciavardini durante una raccolta fondi a Rebibbia, beh, l’opposizione nel nostro Paese sta messa male e l’informazione peggio”. Questo il tweet, che non ha mancato di suscitare polemiche. Ma soprattutto non ha convinto i followers di Buccini che si abbeverano ai pregiudizi di Lirio Abbate e Goffredo Ranucci spacciati per giornalismo d’inchiesta.

Da segnalare che non si tratta dell’ unico commento disallineato rispetto al racconto che la sinistra va facendo sul governo e sui suoi esponenti. Si vede proprio che Buccini non ne può più e sente la necessità di distinguersi. Anche sul caso Roccella al salone del libro, Buccini non ha resistito e ha commentato: “Ma, per dire, se un gruppetto di Forza Nuova avesse impedito, solo con slogan, la presentazione di un libro della Murgia, staremmo qui a tutelare il pacifico dissenso o diremmo che sono fascisti di merda?”.

Gli replica Matteo Orfini: “La Murgia non è ministro. Chi fa politica viene contestato di continuo. Abbiamo tutti parlato spesso tra le urla dei contestatori senza farne un dramma. Spiacevole, incivile ma assolutamente fisiologico in democrazia”. E Buccini controreplica: “Questi sottili distinguo non vi aiutano caro Matteo”.