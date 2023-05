“Bill Gates era ricattato da Epstein per la relazione con una giovane russa”: la rivelazione del Wsj

Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto impiccato in cella a Manhattan nell’agosto 2019 mentre era a processo per traffico sessuale di minorenni, ha tentato di ricattare via email Bill Gates per la sua relazione extraconiugale con una giocatrice di bridge russa. Lo rivela il Wall Street Journal nell’ultimo di una serie di articoli sulla rete di contatti di Epstein.

Dopo aver scoperto la presunta relazione del co-fondatore di Microsoft con Mila Antonova, conosciuta nel 2010 quando lei era appena ventenne, il finanziere chiese a Gates di rimborsargli le spese sostenute per la frequenza della giovane a una scuola di programmazione di software.

Chi è la giovane russa, presunta amante del fondatore di Microsoft

Epstein, milionario newyorkese arrestato nel 2019 per traffico di minorenni, e morto suicida in carcere nell’estate di quell’anno, avrebbe chiesto soldi al miliardario americano in una email inviata nel 2017, dopo che Gates non aveva aderito a una raccolta fondi di beneficenza lanciata dallo stesso Epstein. Gates aveva incontrato Antonova nel 2010, quando lei aveva appena vent’anni, e aveva cominciato a giocarci a bridge insieme. In un video pubblicato su YouTube nello stesso anno, Antonova aveva raccontato di aver disputato una partita con il co-fondatore di Microsoft, grande appassionato di questo gioco: “Non l’ho battuto – disse – ma ho cercato di tiragli un calcio con la gamba”.

La mail a Bill Gates di Epstein minacciava di rivelare la relazione con una ventenne russa

Due anni dopo, nel 2019, i procuratori federali avrebbero incriminato di nuovo Epstein per traffico sessuale di minorenni. Il milionario aveva respinto tutte le accuse. Pochi mesi dopo venne trovato morto nella sua cella, per quello che è stato archiviato come suicidio. Due anni dopo, Gates ha divorziato dalla moglie, Melina, dopo quasi trent’anni di matrimonio.

Gates, che oggi ha 67 anni, e un patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari, sostiene di aver incontrato Epstein un paio di volte solo per parlare di filantropia, una cosa che comunque rimpiange e definisce un errore.