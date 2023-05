Bersaglieri d’Italia, raduno patriottico a La Spezia. Meloni: “Siete la storia e i valori” (video)

Entusiasmo e commozione nel giorno conclusivo del 70esimo raduno nazionale dei Bersaglieri a La Spezia, con la tribuna autorità stracolma e migliaia di persone che hanno affollato il percorso tra Viale Amendola e Via Italia, attraverso la centrale Via del Prione e i Giardini Pubblici, per seguire lo sfilamento dei fanti piumati.

Bersaglieri in festa a La Spezia

In prima mattina, Ottavio Renzi, presidente dell’Associazione nazionale Bersaglieri, ha ringraziato la Spezia “piena di tradizioni marinare, che ci ha accolto con lo stesso affetto di 23 anni fa quando ospitò l’edizione del 2000 e a cui siamo legati. Continuiamo la nostra corsa che proseguiremo nel 2024 traguardando al centenario della nostra associazione. Perché noi bersaglieri continuiamo a correre dietro a un drappo pieno di medaglie? Perché ce lo impone il rispetto delle vite offerte alla patria dai nostri predecessori”.

Poi sono arrivati anche i messaggi del premier Meloni e del ministro della Difesa Crosetto: “Nel 70esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri desidero rivolgere un caloroso abbraccio a tutti i ‘Fanti piumati’ d’Italia. Alle spalle una gloriosa storia, caratterizzata da eroiche imprese e solidi valori tramandati nel tempo con passione e determinazione. Viva i Bersaglieri. Viva l’Italia”. ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio.

Il messaggio del ministro Crosetto

“Sono passati 70 anni dal riconoscimento ufficiale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri: 70 anni trascorsi a passo di corsa, come nella tradizione del Corpo. – ha scritto invece il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel messaggio inviato ai Bersaglieri – . Era il 1953 e da allora sono cambiate tante cose, com’è forse inevitabile: i costumi, il linguaggio, le tecnologie, il contesto interno e internazionale, perfino i sogni e desideri delle persone; una cosa, però, non è mai cambiata, assumendo così il valore di una certezza: l’affetto degli italiani per i Bersaglieri, per quei loro concittadini che, sotto le piume di gallo cedrone, corrono a Difesa dell’Italia ovunque lo richiedano le circostanze, oggi come sempre”.

“Non deve sorprendere. È impossibile dimenticare, infatti, che il Corpo dei Bersaglieri intreccia la propria storia con quella della Nazione stessa, con il suo cammino verso l’Unità, con la sua nascita come Stato. I bersaglieri portano sulle proprie spalle quasi due secoli di tradizione e si sono e resi protagonisti di avvenimenti che, per importanza e impatto sull’immaginario, mettono radici quasi nel mito – aggiunge il ministro – Ne cito uno, tra i molti: la breccia di Porta Pia e la conseguente unificazione di Roma al resto del Paese; e non occorre che mi soffermi sull’importanza della Città Eterna per la storia e la cultura d’Italia: il suo nome coincide con le origini stesse della nostra identità di popolo”.

Isabella Rauti: patriottismo e coraggio italiano

Per il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, “il settantesimo raduno nazionale dei bersaglieri a La Spezia non è solo la celebrazione ma la condivisione di valori come patriottismo, coraggio e spirito di sacrificio. Le fiamme cremisi che i nostri fanti piumati indossano con orgoglio, sono il simbolo di una centenaria tradizione. I bersaglieri hanno scritto gloriose pagine di storia italiana e oggi questa prestigiosa specialità dell’Esercito continua ad essere protagonista nelle missioni all’estero e sul territorio nazionale a salvaguardia della sicurezza nazionale. Auguri a tutti i bersaglieri in servizio e in congedo che continuano a mantenere fede al giuramento prestato!”.

La sfilata dei Bersaglieri a La Spezia