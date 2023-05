Berlusconi torna a casa dopo 45 giorni. L’uscita dal San Raffaele e il saluto con la mano dalla macchina

Il peggio è dietro le spalle. Silvio Berlusconi torna a casa. Poco dopo le 13 il leader azzurro è uscito dall’ospedale San Raffaele. Dove era stato ricoverato 45 giorni fa, il 5 aprile, per una grave polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronica, di cui il Cavaliere soffre da due anni. Che lo ha costretto a settimane di terapia intensiva. Di dimissioni nella giornata di oggi si parlava da qualche giorno. Ieri l’accavallarsi delle indiscrezioni che hanno portata dalla mattina di oggi a un vero sovraffollamento di persone all’ingresso principale dell’ospedale in via Olgettina. Dove oltre a giornalisti e telecamere, si sono accalcati tanti cittadini curiosi e desiderosi di assistere all’uscita dell’ex premier. Che non ha deluso stampa e beniamini, salutando con la mano e un sorriso a bordo dell’auto.

Berlusconi torna a casa, dimissioni nelle prossime ore

Da giorni le condizioni del leader di Forza Italia erano migliorate, per effetto delle cure specifiche per la malattia ematologica che lo ha colpito. Nel frattempo ha superato l’infezione respiratoria e lo scorso 17 aprile è stato dimesso dalla terapia intensiva. “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. Così il bollettino diffuso dal medico personale dell’ex premier Zangrillo il giorno del trasferimento. Oggi il ritorno a casa.

Meloni: Forza Silvio, ti aspettiamo in campo

Tra i primi a commentare la notizia, Giorgia Meloni impegnata nel G7 in Giappone. “Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie”. Così su Twitter il presidente del Consiglio.

Salvini: bentornato a casa, grande Silvio

“Bentornato a casa grande Silvio!”, è il commento sui social di Matteo Salvini. Tra i primi a credere nella ripresa del Cavaliere, il fratello Paolo, che davanti ai giornalisti disse poche ore dopo il ricovero: “È una roccia, ce la farà”.

La visita di Meloni e i due video registrati al San Raffaele

Nel corso della lunga degenza la compagna Marta Fascina e i figli non hanno gli hanno fatto mancare la presenza quasi quotidiana. Tra le visite anche quella di Giorgia Meloni lo scorso 14 maggio. Un colloquio di oltre un’ora in cui il leader azzurro, come riferisce la premier, è parso “di ottimo umore, in rapida ripresa”. Nonostante il ricovero ha lavorato incessantemente sui principali dossier dell’attualità politica”. In occasione della convention milanese di Forza Italia con un lungo video registrato dall’ospedale, finalmente in giacca e camicia, Berlusconi era tornato sulla scena commuovendo tutti. Un intervento toccante, nel quale era apparso affaticato, e denso di spunti politici e programmatici. Un secondo video, più breve, è stato invece diffuso il 13 maggio, alla vigilia del voto delle comunali. Questa volta un appello alle urne: “Chi non vota non è un bravo italiano”.