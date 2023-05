Berlusconi riparte: «È stata dura, ora sono pronto a rinnovare Forza Italia per presidiare il centro”

Sta meglio, non ha mai smesso di lavorare ed è pronto, da leader indiscusso, a rinnovare Forza Italia per affrontare le nuove sfide dell’agenda politica. Silvio Berlusconi torna sulla scena. Torna a parlare dopo i 45 giorni di ricovero e sceglie un lungo colloquio in esclusiva con il Corriere della Sera.

L’affetto di tutti e l’abbraccio del popolo azzurro

Si comincia dalla grande paura, dalla vicinanza straordinaria della sua famiglia, del suo popolo e perfino degli avversari. “È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso”, dice l’ex premier che si è affidato “all’aiuto del Cielo” e alla professionalità dei medici. “Marta ha superato sé stessa, mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali”. E poi l’affetto commuovente di molte persone, anche sconosciute, e l’abbraccio abbraccio del popolo azzurro che “mi ha sommerso di messaggi e di manifestazioni affettuose”.

Berlusconi: sono pronto per ripartire

Anche nei giorni difficile del ricovero il leader azzurro racconta di non avere mai smesso di lavorare. Dando suggerimenti sulla campagna elettorale per le amministrative. “Abbiamo molte cose da fare e continuerò a farle, come sempre, alla guida di Forza Italia”. Riorganizzazione e rinnovamento sono le parole d’ordine in vista delle europee. “Siamo nati per impedire ai comunisti di impadronirsi del governo, ma anche per rinnovare la politica”, dice orgoglioso, “ma perché il rinnovamento sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi”.

Giorgia e Matteo vicini come dei veri amici

Poi definisce ‘eccellenti” i rapporti con gli alleati (Giorgia Meloni e Matteo Salvini mi sono stati vicini in queste settimane come dei veri amici) anche se ciascun partito ha un ruolo specifico. Con il Pd “sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo spazio al centro si allarga. E Forza Italia lo presidia con coerenza”.

Feeling con Renzi? “Dice spesso cose giuste. Ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento”.

Forza Italia è pronta a presidiare il centro

Parole chiare sui rapporti con il leader di Italia Viva e sulla strategia centrista. Netto anche il giudizio sulla navigazione del governo Meloni. “Occorre continuare sulla strada che abbiamo imboccato nei primi mesi. Stabilizzare il taglio del cuneo fiscale, realizzare la riforma fiscale procedendo verso la flat tax. Porre mano alla riforma della giustizia secondo le linee indicate dal ministro Nordio”.

L’ambiente non c’entra con l’ideologia

Di fronte all’emergenza Emilia Romagna, Berlusconi sottolinea l’impegno totale dell’esecutivo. A partire dalla sospensione di tutti i pagamenti, le bollette, i mutui, gli adempimenti tributari e contributivi. Ben venga anche l’aiuto dell’Europa, aggiunge, Inevitabile la finestra sul dossier clima e movimentismo green. “I cambiamenti climatici sono in corso ed è ragionevole pensare che, per una parte significativa, dipendano dall’uomo”. Da qui l’impegno per salvaguardare il Creato, il mondo intorno a noi, che sarà il nostro lascito alle generazioni future. “È un dovere”, dice. Ma che “non ha nulla a che fare con questioni ideologiche o di schieramento politico. Un certo ambientalismo ha più a che fare con l’avversione per il nostro modello di civiltà che con la difesa dell’ambiente”.

“Siamo indispensabili al governo e in Europa”

Berlusconi è tornato. Ed è deciso a prendersi la scena da leader indiscusso di un partito che “è indispensabile in una democrazia europea ed è parte essenziale della coalizione di governo”. Il Cavaliere non nega le difficoltà elettorali degli ultimi anni ma è ottimista. “Siamo stati penalizzati dagli effetti di una persecuzione giudiziaria nei miei confronti basata sul nulla. Credo che gli italiani se ne stiano progressivamente rendendo conto e che torneranno a darci una larga fiducia”.