Berlusconi potrebbe lasciare il San Raffaele nelle prossime 48 ore: cresce l’attesa in FI

Il quadro clinico è in costante miglioramento. Tanto che Silvio Berlusconi potrebbe lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano già nei prossimi giorni. A quanto si apprende, probabilmente già domani o giovedì. Dovesse tale ipotesi trovare conferma, la degenza del Cavaliere sarebbe durata un mese esatto. Era, infatti, il 5 aprile scorso quando si rendeva necessario il suo ricovero per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. A sciogliere gli eventuali, residui dubbi provvederà, in ogni caso, il prossimo bollettino medico atteso per domani.

Attesa in FI per un suo messaggio alla convention del 5 e 6 maggio

Il possibile ritorno ad Arcore di Berlusconi potrebbe coincidere con la convention che Forza Italia terrà a Milano il 5 e il 6 maggio prossimi. Resta solo da chiarire in quale forma interverrà alla giornata conclusiva. C’è chi azzarda (ma è poco probabile) un collegamento video o audio e chi invece scommette su un messaggio registrato. Secondo alcune fonti giornalistiche, tuttavia, è probabile che la sorpresa agli azzurri riuniti alla kermesse riceveranno sabato dal loro fondatore arriverà sotto forma di telefonata. Tutto dipende, ovviamente, da quel che diranno i medici, cui spetta l’ultima parola.

Berlusconi è ricoverato dal 5 aprile scorso

Negli ultimi giorni, raccontano coloro che hanno avuto modo di parlargli, Berlusconi va ripetendo che non vede l’ora di tornare a casa e in campo ancora una volta. Chi lo ha sentito nelle ultime ore lo ha trovato sul pezzo e concentrato sull’organizzazione di Forza Italia. E c’è anche chi pronostica al suo rientro un nuovo giro di nomine. Nel frattempo, ha continuato ricevere al San Raffaele le visite dei familiari e della più ristretta cerchia di amici. A cominciare da Fedele Confalonieri, arrivato nel primissimo pomeriggio. Dal 5 aprile, il presidente di Mediaset non ha saltato un solo giorno senza far visita all’amico di sempre. La prima a varcare oggi la soglia del San Raffaele è stata la figlia Barbara, seguita a brevissima distanza di tempo dalla primogenita Marina, quindi Pierslvio e, infine, Barbara.