Vacanza da brividi nel B&B in Svezia: famiglia scopre un quadro inquietante, la mamma racconta tutto sui social

Una storia che potrebbe essere l’inizio di un film horror. Così la presenta Il Messaggero online raccontando una notizia pubblicata su The Mirror. Il giornale inglese la riporta così: “Una famiglia scioccata ha scoperto un dipinto di una bambina che assomiglia stranamente al loro figlio mentre soggiornava in un B&B “spettrale”. La famiglia tornava da una vacanza e ha fatto sosta in questa isolata proprietà rurale. Sono arrivati al tramonto e mentre stavano per sedersi a cena una delle tre figlie ha detto alla mamma: “C’è una foto di Barney sul muro”. Si trattava in realtà di un dipinto che somigliava in modo impressionante al figlioletto di un anno.

L’opera d’arte del pittore svedese Carl Larsson rappresenta una scena bucolica e raffigura una bambina ma con un viso molto simile a quello del bambino. La madre ha raccontato sui social questa avventura e la storia è subito diventata virale.

Jennie Stevenson, la madre, ha spiegato: «Sono appena arrivata nel nostro B&B molto appartato e rurale e ho trovato un dipinto di una bambina che è uguale identica a mio figlio. Non ci sono precedenti terrificanti su questo B&B, quindi probabilmente va bene», ha scherzato su Twitter. Il giorno dopo ha aggiornato i suoi followers: “Aggiornamento: siamo tutti sopravvissuti alla notte e ora siamo al sicuro a 300 km a sud. Mi sono svegliata a un certo punto con un terrificante rumore di cartacce, come se qualcuno stesse sfogliando delle pagine o un mazzo di carte. Ma siamo sopravvissuti”.

Dopo che l’avventura della famiglia è uscita sul Mirror, Jennie Stevenson ha scherzato sul figlio: “Barney stava progettando di diventare un medico così bravo in medicina da poter liberare il mondo da tutte le malattie e/o un ingegnere, ma dice che ora è già famoso, non c’è bisogno di preoccuparsi”.

Just arrived at our secluded rural B&B to find a painting of our youngest child depicted as a small girl.

There’s absolutely no terrifying precedent for this, so it’s probably fine. pic.twitter.com/VMg0h62hvD

— Jennie Stevenson 🕷 #FBPE #GTTO (@JennieStevenson) April 8, 2023