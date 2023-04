Un altro sondaggio fa a pezzi Macron (“rabbia” e “disgusto”). E incorona Marine Le Pen

Il 65% dei francesi ha un’opinione negativa del presidente Emmanuel Macron, come rivela un sondaggio dell’istituto Viavoice. Gli intervistati hanno scelto parole forti per definire i loro sentimenti verso il capo dell’Eliseo. Si va dalla “rabbia” alla “incomprensione” (per il 16% di loro). Ma anche dal “disgusto” (13%) alla “speranza” (10%) e alla “indifferenza” (9%). Nello specifico, le persone tra i 50 e i 64 anni sono quelle che sostengono meno le azioni del presidente (70% di opinioni negative). Invece i cittadini dai 65 anni in su hanno un’opinione più positiva (34%).

Con Macron meno rispetto delle libertà

Più della metà degli intervistati (55%) ha inoltre affermato di aver notato un passo indietro sul rispetto delle libertà da quando Macron è stato eletto. La riforma delle pensioni e l’appello all’articolo 49.3 per far approvare il testo senza il voto dei deputati non hanno certo aumentato la popolarità del presidente. È considerato più “autoritario” adesso che nel 2017.

Un crollo di immagine e credibilità

La sua politica è vista come “solitaria” dal 53% dei francesi. Per più dei due terzi di loro non è né “votata al servizio dell’interesse generale” (68%), né “giusta” (69%), né “rispettosa dell’opposizione politica” (69%). Infine, non è più considerata “all’altezza delle sfide future” dal 65% dei partecipanti al sondaggio. Né “chiara” dal 66% di loro. Ad avere ancora un’opinione positiva sul premier sono solo il 26% dei francesi intervistati. Invece, coloro che ne conservano un’immagine molto positiva sono appena il 4%, solo il 2% in più rispetto ai sostenitori del primo ministro Élisabeth Borne.

Oggi Marine Le Pen vincerebbe su Macron

Numeri non casuali come riporta l’inchiesta di Elabe per Bfmtv, secondo cui se le elezioni presidenziali del 2022 si fossero tenute oggi, Marine Le Pen sarebbe stata ampiamente in testa al primo turno. E sarebbe uscita vincente al secondo turno con il 55% dei voti. A conferma dei crescenti consensi verso Le Pen, a discapito di Macron, c’è un altro sondaggio di Ifop-Fiducial per Le Figaro Magazine, che mostra come l’ex leader del Rassemblement National arriverebbe in ogni caso in testa al primo turno delle prossime presidenziali, previste nel 2027. Questo, indipendentemente da chi fosse il suo prossimo avversario.