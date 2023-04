Soldati ucraini decapitati dai mercenari della Wagner. In rete le immagini raccapriccianti

Due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Uno dei due video è stato diffuso su Twitter dal presidente ucraino Zelensky.

Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primo video sarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di due soldati ucraini decapitati, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta con espressioni volgari che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due soldati. “Qualcuno è poi venuto e ha tagliato le loro teste”, aggiunge la voce, con una risata.

I video con i soldati decapitati che girano su Twitter

Il secondo video circola su Twitter ed è molto sfocato. Sembrerebbe girato l’estate scorsa e mostra un combattente russo che taglia con un coltello la testa di un soldato ucraino. Una voce all’inizio del video suggerisce che il soldato decapitato fosse ancora vivo quando è stato attaccato. Poco dopo la diffusione del video, il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak ha twittato una breve frase: “Dovranno rendere conto di tutto”.

L’indignazione di Zelensky

“Qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso attraverso Twitter. ”Questo video, l’esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video che dimostra la Russia così com’è. Che tipo di persone sono”, ha aggiunto Zelensky.

“Sta circolando online un orribile video delle truppe russe che decapitano un prigioniero di guerra ucraino. E’ assurdo che la Russia, che è peggio dell’Isis, presieda il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I terroristi russi devono essere espulsi dall’Ucraina e dall’Onu e devono essere ritenuti responsabili dei loro crimini”, dice anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter.