Sgambetto con lo skate al fan di Trump che vola giù dalla bicicletta. Video virale negli Usa

La battaglia dei Democratici, e dei giudici, contro Donald Trump, si combatte anche a colpi di… skateboard. Lo si è capito ieri, quando un sostenitore di Trump, accorso in suo sostegno all’esterno della sede dove si svolge il processo a suo carico, a New York, è stato vittima di un “boicottaggio”, un vero e proprio sgambetto.

Il fan dell’ex presidente degli Stati Uniti, come si vede da un video divenuto virale, con in testa un copricapo da “sciamano”, s’è ritrovato uno skateboard tra le ruote della bicicletta, facendo un volo clamoroso e finendo a terra, per fortuna con danni minimi.

La rivincita di Trump su Stormy Daniels

Intanto, Trump, ieri, si è preso una piccola rivincita sulla sua accusatrice, Stormy Daniels. Una corte d’appello ha infatti confermato che la pornostar deve pagare 121mila dollari delle spese legali di Trump che lei aveva denunciato per diffamazione. La donna, che afferma di avere avuto una relazione con Trump nel 2006, sempre smentita da lui, aveva accusato il tycoon di diffamazione riguardo ad tweet in cui Trump sosteneva che Daniels mentisse quando diceva di essere stata minacciata da un uomo sconosciuto nel 2011 in relazione alla presunta relazione. Daniels era stata condannata a pagare le spese legali sostenute dell’ex presidente nei mesi scorsi quando la sua denuncia era stata archiviata. In precedenza, Daniels si è detta disposta “ad andare in prigione piuttosto che pagare un penny” all’ex presidente.