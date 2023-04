Schlein prepara lo spot antifascista sul 25 Aprile: segreteria a Riano, vicino alla statua di Matteotti

Ci aveva già provato Maurizio Martina a portare la segreteria del Pd “in trasferta”, a Tor Bella Monaca, ma stavolta Elly Schlein vuole fare le cose in grande: da Roma vuole spostarsi in provincia, a Riano, dove per venerdì ha convocato la sua prima segreteria. Ripartire dalla base, dai territori, dalla provincia? No, il vero motivo è che a Riano c’è una statua che ricorda Giacomo Matteotti, che fu ritrovato morto nei boschi lì vicino. Quale migliore spot in vista del 25 Aprile, per la Schlein, che non un selfie simbolo dell’antifascismo, in quanto vittima del Ventennio?

La Schlein e la foto vicino al monumento per Matteotti

Riano, il comune, alla porte di Roma, è noto perché nel 1924 vi fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti. L’appuntamento è per venerdì ore 10.30. A comunicarlo fonti del Nazareno. “Stavolta la narrazione che accompagna la mossa non va nemmeno cercata nella lettura più semplice o più pop: il Pd riparta dai territori. Certo, c’è anche questo, il Pd schleiniano che vuole aprirsi, uscire dai varchi del traffico limitato. Ma Riano è anche altro: c‘è il monumento a Giacomo Matteotti. Perché qui, all’altezza del bosco della Quartarella, il 16 agosto del ’24 fu ritrovato il corpo del deputato socialista, ucciso dalle squadracce di Mussolini. Dunque doppia simbologia, per la “prima” di Schlein leader, in vista del 25 aprile….”, scrive Repubblica.

Oggi, intanto, la segretaria farà il punto sulle proposte del Partito Democratico in questo nuovo corso su alcuni importanti temi come sanità, precariato, Pnrr, per costruire l’alternativa e organizzare, nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni, il lavoro di opposizione al governo delle destre.